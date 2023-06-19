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Великий Тибет - дыхание недоступной красоты

Сегодня мы попробуем понять, что стало с Тибетом и почему он неразрывно связан с Йогой и Гималаями.
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Наверное, не существует на планете такого человека, который в своей жизни не слышал таких слов, как Тибет, Гималаи и Йога. Три упомянутых слова очень тесно связаны друг с другом. Сегодня мы попробуем понять, что стало с Тибетом и почему он неразрывно связан с Йогой и Гималаями.

Слово «Тибет» имеет множество значений, но сейчас Тибет часто ассоциируется с географическим местом, районом земли, расположенном на Тибетском нагорье в Центральной Азии. Если посмотреть на Тибет более широко, то Тибет – это целая культура народа, имеющая свои особенности, символы и историю.

Культура Тибета была присуща коренному населению территории Тибета – тибетскому народу или тибетцам. Тибетцы говорят на своём собственном языке, имеют свою собственную религию, используют свою собственную письменность с алфавитом. Тибетская культура сохранила свой фольклор, мифы и эпосы, народные традиции и праздники. Тибетская медицина известна по всему миру, не говоря уже о том, что Тибет стал родиной учения, известного сейчас под названием Йога. Очень много информации было сказано в небольшом кусочке текста, поэтому начнём говорить обо всём по порядку и более подробно.

География и политика

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Когда-то давно, до одиннадцатого века нашей эры существовала так называемая Тибетская империя. Империей её называли внешние люди, жители же самого Тибета называли его по-другому. На родном языке это место называлось བོད ་ ཆེན ་ པོ, , что означает, «Великий Тибет» и звучит как «bod chen po», если читать название по транскрипционной системе Вайли. Располагался Великий Тибет рядом с горами Гималаи – восточнее и севернее этих гор, если говорить точнее.

Империя «Большой Тибет» на карте мира.

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Площадь Великого Тибета составляла примерно 4 целых и 6 десятых миллиона квадратных километров на момент 800-го года нашей эры. Столицей земель Тибета был город Лхаса, расположенный в уютном уголке Лхасской долины на высоте 3500 метров над уровнем океана, эдаком оазисе жизни и спокойствия посреди суровых и холодных гор, достигающих высоты 5600 метров. По краю долины протекает река Брахмапутра, имеющая общую длину порядка трёх тысяч километров и берущая своё начало западнее города Лхаса на высоте около 4900 метров над уровнем мирового океана.

Вид на долину в городе Лхаса. Тибет.

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В данный момент времени Тибет не является независимым государством. Часть территории Тибета перешла таким государствам как Непал, Бутан, Индия и Китай. Самая большая часть Тибета перешла во владение Китайской Народной Республики. Та часть Тибета, которая сейчас лежит в Китае, называется Тибетским автономным районом КНР.

Если заглянуть в позднюю историю Тибета, то мы увидим очень ожесточённую и долгую кровопролитную войну между технически развитыми китайцами и практически аграрными «кочевниками» Тибета, не имеющими каких-либо серьёзных технологий. К великому сожалению, борьба Тибета за независимость стоила Великому Тибету практически полного разрушения зданий и более миллиона людских жизней, что для его немногочисленного народа стало огромной потерей.

Природа и климат

Но хватит политики, поговорим лучше о приятном. Тибет является уникальным природным местом, ведь именно здесь могут в одно время сочетаться красивые густые и нетронутые человеком леса, величественные горы, бурные реки, чистое небо и невероятно сказочной красоты пейзажи.

Деревня Хатия. Восточный Непал. Тибет.

Только взгляните на этот райский оазис посреди непролазных гор и лесов. Складывается впечатление, что фотография – не настоящая, но нет, это реальное фото реального места на планете «Земля» ! Выглядит фантастически приятно.

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Озеро Ямдрок Юмтсо. Тибет.

Озеро Ямдрок Юмтсо является одним из четырёх священных озёр Тибета. Озеро имеет длину 72 километра и глубину – менее 60 метров. Поскольку водоём расположен между нескольких холмов и гор, форма озера имеет очень сложные очертания. Хотели бы вы проплыть на лодке по бесконечной водной глади озера Ямдрок Юмтсо посреди непролазной глуши ?

Озеро Намцо. Тибет.

Много милых глазу и душе мест есть на планете, но такого сочетания и обилия красоты, кажется, нет больше нигде на «Земле». Если читателю известны подобные места, будем рады услышать о них !

Климат в Тибете неоднороден. Так например, погода в столице является довольно мягкой и прохладной – средняя температура в городе Лхаса зимой опускается до минус двух градусов по шкале Цельсия, а в июле поднимается до 15 градусов. Но стоит только отойти в район гор – сразу начинаются сильные ветра, дожди, облака, иней и туманы, температура снижается и воздух становится более разреженным. И при всём этом Тибет ещё и является одним из лидеров по освещённости земли солнцем – интенсивность солнечной радиации, т. е. соляризации, достигает здесь рекордных значений.

Территории Тибета большей частью представляют собой горы и реки. Эта географическая особенность стала причиной того, что условия жизни здесь – весьма сложны. Земледелие требует огромных усилий, а о размещении объектов промышленности даже и речи не может идти – мало кто из людей захочет прокладывать коммуникации в подобной непролазной глуши. С другой стороны, всё это было к лучшему – жители Тибета смогли сохранить природу планеты Земля почти нетронутой.

Растительность, то есть флора, Тибета испытывает большое напряжение со стороны сурового климата региона – количество осадков с неба очень мало, а температуры и ветра ограничивают возможность развития. Флора Тибета представлена очень небольшим разнообразием, в основном – такими видами растений, которые присущи пустыням.

Горы Гималаи. Планета Земля.

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Большая высота над уровнем океана, сухость воздуха и сложный рельеф местности создали на Тибетском нагорье локальную климатическую зону, которая противоречит общепринятой глобальной модели. В Тибете пустыни могут совмещаться с тропическими и сосновыми лесами, лугами, а также – с горной пустотой скал.

Животный мир в Тибете испытывает давление не только со стороны природы, но и человека. Многие виды животных Тибета находятся на грани исчезновения из-за крайне тяжёлых условий существования и приезжих туристов, занимающихся браконьерством и охотой. Что касается одомашненной «животинки», местные жители занимаются разведением овец, коз и быков яков. Як традиционно считается одним из символов Тибета и часто изображается на картинах.

Як и человек на фоне озера Ямдрок Юмтсо. Тибет.

После всего увиденного, читатель, наверное, начинает понимать, почему такая лакомая территория перестала быть независимой и досталась Китайской Народной Республике.

Язык и письменность

Тибетский литературный язык формировался при переводе канонической литературы с языка Санскрит. Современный тибетский язык сохранил традиционную орфографию, которую люди использовали ещё в древние времена. Грамматика мало изменилась. Инновации в языке в основном касаются только лексики.

Тибетский язык использует тибетское письмо, генетически восходящее к письму Брахми. Алфавит похож на слоговый, но является более изощрённой его версией. Письмо создано на основе индийского письма Деванагари примерно в седьмом веке. Если внимательно присмотреться к тибетским письменным символам, то станет очевидно, что они похожи на вариацию языка Санскрит, модифицированную символами Брахми.
Тибетская письменность. Слоговая азбука. Согласные буквы.

Согласные звуки состоят из наборных элементов – добавочные символы могут присоединяться к основному символу для модификации «буквы». Гласные звуки в чём-то напоминают языки эльфов Дж.Р.Р. Толкиена – они обозначены небольшими чёрточками над или под символами согласных звуков. Быть может, именно от этого алфавита Толкиен взял идею для своих творений ? Кто знает ...

Гласные звуки в слоге. Тибетская письменность.

Так же как и в Санскрите, тибетское письмо часто использует горизонтальную черту как основу или базу символа. В тибетской письменности она называется головой.

Символы языка Санскрит.

Тибетский язык в данный момент времени распространён на следующих землях и государствах: Индия, Непал, Бутан, Пакистан, а также Тибетский автономный округ КНР.

Система счёта до 12 на пальцах.

Наверное, мало кто из современных людей знает об этом, но жители Тибета до сих пор используют древнюю двенадцатеричную систему исчисления. Для того, чтобы считать до двенадцати они используют четыре пальца, имеющих по три фаланги. Если умножить 3 на 4, получим 12. Для указания на фалангу используется большой палец.

Известно, что система счёта, основанная на 12, была очень старой и сейчас уже почти нигде не используется. Отголоски этой системы сохранились в некоторых языках планеты в виде слова «дюжина» и используются в качестве отдельных узко специализированных систем мер в отдельных государствах. Но это – не самое необычное.

Самое необычное в данном случае – то, что ранее мы упомянули про гласные буквы тибетского алфавита, которые напоминают эльфийские языки Дж.Р.Р. Толкиена. Самым необычным здесь является то, что эльфы Толкиена также используют двенадцатеричную систему исчисления ! Может ли это быть совпадением ?

Культура и философия

Культура Тибета является одновременно и самобытной, и зависимой от соседних стран и земель. Большое влияние на культуру Тибета пришло из соседней Индии, от которой тибетцы частично взяли язык Санскрит. Музыка и танцы в Тибете также похожи на индийские, что подтверждает большое родство двух культур. Архитектура Тибета является самобытной, при этом основными материалами для строительства являются кирпич, дерево и гранит. Одной из «визитных карточек» тибетских построек являются так называемые «чортены». Чортен – это ступа, которая популярна в индийской и буддийской культуре.

Чортен (ступа) на фоне дворца Потала. Лхаса. Тибет.

Тибетский календарь является и лунным, и солнечным одновременно. В Тибете популярна астрология, которая тесно связана с культурой, медициной, да и вообще со всей жизненной философией тибетцев. Народ Тибета до сих пор верит в некоторые суеверия точно так же как делали их предки тысячу лет назад. Для исчисления времени используются циклы длиной в 60 лет. Каждый земной год цикла соответствует одному из пяти первоэлементов материи и одному из двенадцати животных.

Религия Тибета основана на тибетском буддизме и местной религии Бон, которая очень похожа на буддизм. Если бы государство Тибет было независимым, то Тибет можно было бы считать буддийским государством.

Тибет славится своей уникальной медициной. Секрет этой медицины долгое время хранился скрытым ото всех и накапливался только внутри тибетских храмов. Возможно, что именно он в своё время стал причиной потери Тибетом независимости. Сегодня же, в двадцать первом веке, Тибет предлагает всем желающим пройти курсы по тибетской медицине совершенно открыто, без каких-либо тайн и секретов. В настоящее время традиционная тибетская медицина продолжает использоваться не только в Тибете, Индии, Непале и Бутане, но и в таких странах как Россия, Китай, Монголия и в некоторых странах Европы и Северной Америки.

Мало кто знает, но Тибет стал родиной учения, которое сейчас известно под названием Йога. Да, да. Йога пришла не из Индии, как думают многие люди. Йога пришла из Тибета и уже потом осела в Индии и пошла по всему миру. Тема Йоги очень интересна, о ней написаны сотни и тысячи книг, но эта тема – для следующих статей, поскольку данная статья приобретает большой размер, а современный человек, как известно, с трудом воспринимает объёмные тексты.

Николай Рерих. Тибет. Гималаи. 1933.

Связь с внешним миром

Посмотрим на то, что касается связи Тибета с окружающим миром. Этот вопрос остаётся весьма сложным и запутанным, невзирая на факт того, что двадцать первый век по григорианскому календарю уже наступил и почти в каждом доме землян уже есть электричество и доступ ко глобальной компьютерной сети Интернет.

Стоить заметить, что в нынешнее время воздушные транспортные средства, то есть самолёты и вертолёты, не летают над территорией Тибета из-за многочисленных трудностей. Регион Тибета остаётся трудно доступным и для наземных автомобилей – дороги и транспортная инфраструктура здесь почти отсутствуют. Водный транспорт не развит поскольку территория Тибета не имеет выхода в морю. Интернета здесь крайне мало, за исключением некоторых районов, куда дотянулась китайская цивилизация. Электричество есть только в некоторых местах вроде больших населённых пунктов. Тибетский язык недоступен в переводчике Google Translate. Кроме того, посещение Тибета сильно ограничено со стороны властей КНР – для приезда сюда в 2023 году нужно согласовывать маршрут, оформлять разрешение и нанимать обязательного гида, ибо власти КНР до сих пор боятся сепаратистских настроений. Но несмотря на всё это Тибет остаётся Тибетом. Даже будучи современным и частично ассимилированным в Китай, Тибет продолжает сохранять в себе множество тайн и загадок.

Священная мантра, записанная на тибетском языке.

Наше маленькое виртуальное путешествие в неизвестность Тибета подходит к завершению. Больше о связи Тибета с учением Йога мы узнаем в будущем. Будьте свободны ото всех мирских предрассудков и продолжайте поиски знаний. Добра и удачи всем.


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