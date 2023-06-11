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Приветствие читателю.

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В данной статье мы поговорим о буддизме и географии, о расположении любителей миролюбивой философии буддизма на землях и в государствах планеты «Земля». Речь также пойдёт о количестве поклонников разных школ буддизма в различных частях света в современный период развития человечества, то есть на момент начала двадцать первого столетия, если измерять века от рождения Иисуса Христа. Большая часть этой статьи будет посвящена краткому обзору стран, в которых буддизм является основной государственной религией. Для большего эффекта присутствия, интересные и необычные особенности буддистских стран будут дополнены изображениями, связанными с уникальными для местности чертами. Данная статья имеет цель приоткрыть для любознательных читателей дверь в мир философии буддизма.

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Течения Буддизма

Буддизм является довольно устоявшейся, цельной и зрелой философией. Однако, вследствие своего большого возраста и разнообразия условий, сопутствующих распространению буддизма по территории «Земли», то есть, из-за различия множества исторических факторов на разных землях в разное время, в данный момент буддизм состоит из нескольких течений, имеющих небольшие различия между собой. Эти различия не являются критичными. Главный смысл и основа буддизма всегда остаётся постоянной, ибо буддизм – это философия мира и гармонии.

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В данный момент времени принято выделять два (2) основных направления современного буддизма:

«Махаяна» (महायान, «Великая Колесница» на языке Санскрит)

«Тхеравада» (थेरवाद, «Учение Старейшин» на языке Санскрит)

Некоторые школы выделяют третье течение буддизма – Тибетский буддизм – в отдельное, но по сути Тибетский буддизм является частью «Великой Колесницы».

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Махаяна сейчас является крупнейшим направлением буддизма по числу верующих. Примерно две трети буддистов причисляют себя к этому течению. Примерно треть буддистов являются сторонниками классического «Учения Старейшин». На самом деле эти числа очень неточны, поскольку ничто не запрещает человеку веровать в несколько течений буддизма одновременно. Не важно в каком течении буддизма вы плывёте, вода в реке – одинакова для всех людей, ибо основы буддизма везде идентичны.

Важно помнить о том, что буддизм изначально был и продолжает быть философией мира и гармонии. Называть его религией стали гораздо позже, когда человечество придумало само слово «религия». Поэтому, оригинальная классификация буддизма – это всё-таки философия.

Части Света

Вообще, по правде говоря, буддисты проживают во всех частях света современного мира, однако не во всех государствах планеты есть условия для существования буддизма и не во всех странах производится правильный подсчёт количества буддистов. Поэтому, смотреть на официальные числа статистики следует через мысленный фильтр.

Если верить официальной статистике, считающей 1% пороговым значением доли населения для включения страны в статистику, то большинство буддистов планеты (87% или 408 миллионов человек) проживают в части света, известной под названием Азия. Практически вся Азия имеет государства, в которых есть буддисты. Это очевидно, ведь буддизм зародился в Азии.

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За пределами Азии значительное число буддистов можно встретить в Северной Америке (около 4 млн. человек по данным энциклопедии) и Европе (около 2 млн. человек). Также буддисты живут в Австралии, Океании, Латинской Америке и даже в мало кому известной пустынной Африке.

Возвращаясь к ремарке об одном проценте порога, нужно вспомнить о том, что в самом большом по площади государстве планеты, Российской Федерации, а точнее – в её столице, городе Москва, до сих пор нет ни единого буддийского храма. Как это возможно при том что буддизм является древней философией и распространён по всему миру ? Это говорит о многом. При этом, количество россиян, близких к буддизму явно превышает один процент, судя по многочисленным опросам и фактам. Поэтому, помним об этой особенности и относимся к официальной статистике вспоминая теорию вероятности.

Государства

Вспоминая ранее сказанную оговорку про теорию вероятности, нужно понимать, что при составлении списка государств, в которых проживают буддисты, неминуемо будут допущены ошибки, как в случае с самой большой по территории страной планеты. Поэтому, перечислим в этом списке лишь те страны, в которых доля буддистов в населении заведомо больше порогового значения в один процент, и сделаем это в алфавитном порядке, чтобы нивелировать какие-либо погрешности. Жирным шрифтом выделены страны, имеющие весомую долю буддистского населения.

В регионе Азия ~ Океания ~ Австралия имеем следующие государства:

Австралия (Australia)

Бангладеш (Bangladesh)

Бирма она же Мьянма (Burma, a.k.a. Myanmar)

Бутан (Bhutan)

Вьетнам (Vietnam)

Индия (India)

Индонезия (Indonesia)

Камбоджа (Cambodia)

Китай (China, People's Republic of China)

Корея (Северная)

Корея (Южная)

Лаос (Laos)

Малайзия (Malaysia)

Монголия (Mongolia)

Мьянма, она же Бирма (Myanmar, a.k.a. Burma)

Непал (Nepal)

Новая Зеландия (New Zealand)

Таиланд (Thailand)

Тибет (Tibet)

Шри Ланка (Sri Lanka)

Япония (Japan)

В остальных регионах планеты имеем следующие государства:

Белиз (Belize)

Канада (Canada)

Катар (Qatar)

Кувейт (Kuwait)

Норвегия (Norway)

Оман (Oman)

Португалия (Portugal)

Объединённые Арабские Эмираты (United Arab Emirates)

Соединённые Штаты Америки (United States of America)

Суринам (Suriname)

Франция (France)

Французская Гвиана (French Guiana)

Как мы видим, из всех государств планеты значительную долю буддистов в населении имеют несколько стран. Перечислим географически их с севера на юг:

Монголия (Mongolia)

Япония (Japan)

Бутан (Bhutan)

Мьянма или Бирма (Myanmar or Burma)

Лаос (Laos)

Таиланд (Thailand)

Камбоджа (Cambodia)

Шри Ланка (Sri Lanka)

Эти страны с чистой совестью можно назвать буддистскими странами вне зависимости от каких-либо погрешностей расчёта, правильности или неправильности статистических данных. Эти страны являются государствами, где буддисты составляют основу людского общества и данный факт невозможно оспорить. Остановимся на этих странах и опишем их подробнее.

Монголия (Mongolia)

Храм бодхисаттвы Авалокитешвары (Гандан). Монголия.

Тибетский буддизм является традиционной религией всех народов Монголии, говорящих на монгольском языке. Кроме того, буддизм исповедуется тюркоязычными тувинцами. Буддисты составляют чуть более половины населения страны. Культура Монголии находится под сильным влиянием традиционного монгольского кочевого образа жизни и тибетского буддизма. Образование – одно из приоритетных направлений внутренней политики Монголии.

Государство Монголия имеет весьма тяжёлые условия для жизни – у территории страны отсутствует выход к морю, климат является довольно сложным, а большую часть территории занимают полупустыни, степи, а также обширная пустыня Гоби в южной части страны. Кроме того, Монголия является одной из самых "высоких" стран в мире – средняя высота местности составляет около 1590 метров, а наивысшая точка земли расположена на пике Найрамдал (Таванбуд), имеющем высоту 4374 метра над уровнем мирового океана.

Несмотря на все сложности, Монголия стала страной буддизма. Известно, что буддизм учит людей тому, как быть в гармонии – в гармонии с собой, в гармонии с окружающими людьми, в гармонии с природой и даже с космосом. Как показывает история, буддизм часто получает распространение в тех местах, где условия жизни – сложнее обычного.

Япония (Japan)

Кинкаку-Дзи (Золотой Павильон). Япония.

В настоящее время большая часть жителей Японии официально считается последователями буддизма, хотя отношение японцев к религии проявляется преимущественно на внешнем уровне, прежде всего как к части традиции.



Многие японцы вообще прохладно относятся ко всем существующим религиям и являются атеистами и апатеистами. Буддизм очень хорошо сочетается с таким положением вещей, поскольку буддизм является скорее философией, нежели религией.



Буддизм в Японии неоднороден. За более чем полторы тысячи лет истории Японии буддизм в стране сформировался в виде многочисленных школ и течений, сконцентрированных на разных аспектах учения.

Бутан (Bhutan)

Такцанг-Лакханг (Гнездо Тигрицы). Бутан.

Государство Бутан является официальной страной буддизма. Буддизм здесь является государственной религией и буддисты составляют более 95% постоянного населения страны. Эта страна является очень закрытой. Для того, чтобы попасть сюда, нужно приложить огромные усилия.



Государство Бутан очень ценит традиции и историю. Здания и сооружения в Бутане выполнены в едином архитектурном стиле и чтут память предков. Некоторые буддистские храмы Бутана, например такие, как Такцанг-Лакханг, были в прямом смысле высечены из скалы. Во истину уникальное и завораживающее дух явление.



В отличие от остальных стран планеты «Земля», Бутан имеет официальное министерство счастья, которое заботится о качестве жизни населения. Экология, доброта и счастье являются современными ценностями общества людей, проживающих на территории Бутана. Экономика Бутана является углеродно отрицательной, что является уникальным явлением в нынешнее время.

Мьянма или Бирма (Myanmar or Burma)

Пагоды. Баган. Мьянма.

Большинство населения Мьянмы (ок. 90%) являются приверженцами буддизма. Название страны «Мьянма» на бирманском языке означает «быстрый», «сильный» и перекликается со словом «Мья», имеющим значение «изумруд». Государство Мьянма имеет сложную историю. До 1948 года страна была колонией Великобритании. С 1962 по 2011 годы страна находилась под управлением военной хунты и была в изоляции.



Несмотря на все невзгоды, Мьянма – едва ли не единственная страна в мире, которая, несмотря на бедность, коррупцию и правление военной хунты, сумела не только сохранить ранние буддийские традиции, но и успешно передавать их Западу. Страна привлекает большое количество туристов.



В 2017 году в стране произошёл этнический конфликт, а в 2021 году случился военный переворот, вызвавший массовые протесты. В данный момент времени буддисты Мьянмы переживают не самые спокойные времена.

Лаос (Laos)

Статуя Будды. Вьентьян. Лаос.

Лаос является преимущественно буддийским государством. Более половины граждан исповедуют буддизм. Столица государства – город Вьентьян. Население столицы – примерно один миллион человек. Государство не имеет выхода к морю и имеет очень скромную по современным меркам экономику, но не смотря на всё это сейчас Лаос насчитывает около двух с половиной тысяч буддистских монастырей и храмов. Для сравнения – в столице самого большого по площади государства планеты – городе Москва – нет ни одного буддистского храма.



Несмотря на отсутствие выхода к морю, Лаос имеет доступ к водным ресурсам и транспортным артериям планеты – большая часть границы государства проходит по реке Меконг. Меконг – это самая большая река в регионе. Её длина – четыре с половиной тысячи километров, а площадь бассейна – около 800 тысяч квадратных километров.



Река Меконг переводится с официального языка Лаоса лао-лум как «Матерь вод Ганг». На вьетнамском языке эта река называется «Река девяти драконов». Река берёт начало из Тибета на высоте более 5000 метров над уровнем моря. Путешествие по этой реке не может оставить равнодушным к красоте местной природы.

Таиланд (Thailand)

Мандапа (святыня) храма Амрутесвара. Амрутхапура. Таиланд.

Буддизм в Таиланде появился задолго до его заселения тайскими народами. Местная буддийская традиция связывает распространение буддизма с миссионерами царя Ашоки времён примерно третьего века до «Нашей Эры». Большинство жителей (95% и более) современного Таиланда являются сторонниками буддизма.



В стране функционируют две крупные буддистские организации: Ассоциация буддистов Таиланда и Ассоциация молодых буддистов. В конце семидесятых годов прошлого века в стране появились новые буддийские общества в университетах и высших учебных заведениях, ставящие целью обновление буддизма. Новое идеологические направление буддизма имеет историческую перспективу и, скорее всего, станет политическим.



Несмотря на то, что храмовая архитектура в Таиланде на протяжении многих лет претерпевала изменения, все архитектурные стили придерживаются единого принципа. Тайский храм состоит из двух частей: Пхутта-Вата и Сангха. Пхутта-Вата является местом, посвящённым Будде. Сангхават – жилые кварталы монахов.

Камбоджа (Cambodia)

Монахи буддисты у храма Ангкор Ват. Камбоджа.

Камбоджа является страной буддизма. Около 98% населения государства являются буддистами. В стране действуют почти четыре с половиной тысячи буддийских монастыря. Приверженность Камбоджи к буддизму является неотъемлемой частью истории и культуры государства. Традиции и повседневная жизнь подавляющей части населения тесно связаны с миролюбивой философией Будды. В 1989 году буддизм был официально объявлен государственной религией страны Камбоджа.



Храмовый комплекс Ангкор Ват, расположенный в северо-западной части государства Камбоджа имеет площадь равную почти 163 гектар или 402 акра. По этому показателю Ангкор Ват считается мировым рекордсменом по территории и вошёл в Книгу Рекордов Гиннесса.



Изначально комплекс был воздвигнут как индийский храмовый комплекс, посвящённый богу Вишну в двенадцатом веке. Вишну, также известный как Нараяна и Хари – одно из главных божеств в Индуизме. Вишну — Нараяна — Хари известны как Бог Сохранения, Бог Времени, Защитник Добра и Дарователь Кармы. Со временем и постепенно строение превратилось в буддистский храм и ныне именуется индуистско-буддийским храмовым комплексом.

Шри Ланка (Sri Lanka)

Буддистская ступа. Анурадхапура. Шри-Ланка. Цейлон.

Шри Ланка является островным государством, расположенным чуть южнее современной Индии. Полное официальное наименование страны – Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. Со времён португальского вторжения и до 1972 года в европейских языках страна называлась Цейло́н (от порт. Ceilão). Шри-ланка (श्री लङ्का) в переводе с языка Санскрит означает «славная, благословенная земля».



Вопреки возможным ожиданиям, остров Цейлон не был в прошлом времени соединён с землёй основного материка. Заметку об этом можно найти в исследовании, проведённом в одной из предыдущих записей этого блога – Путешествие в Неизвестность, Часть Первая. Водный Дом.



На острове Цейлон люди говорят на нескольких языках. Во-первых, на официальном языке «синхала» (сингальский), во-вторых, на официальном тамильском языке, и в-третьих, на английском языке, который не имеет статуса официального языка государства, но используется для межэтнического общения.



Основная религия государства Шри-Ланка – это буддизм, более 70% жителей острова исповедуют эту религию-философию.

Эпилог

Это был краткий обзор стран мира, вставших на сторону философии гармонии и миролюбия под названием «Буддизм». Хотели бы вы посетить какую-нибудь из этих стран ?