Всем привет, сегодня я Вам предложу конфигурацию топового пк за 65-70к в днс, частично озоне. У негь будет возможность апгрейда, большой потенциал на будущее и многое другое.) Ну так что, начнём?)

ПРОЦЕССОР

В наш бюджет мы бы могли поставить ryzen 5 5500 или ryzen 5 3600, они бы были достаточно хороши, но я предлагаю Вам немного другое. Intel core i3-12100f – новый процессор на архитектуре Alder Lake-S, использующей 10 нм техпроцесс. У него 4 высокопроизводительных ядра и 8 потоков. Процессор работает на базовой частоте в 3.3 ГГц и до 4.3 ГГц в турбо-режиме, а объем его кэш-памяти равен 12 Мб. Мощность в турборежиме составляет 89, а в стоке 58. Именно этот камушек мы и поставим в наш пк. Работает он на сокете lga1700, поэтому может быть заменён в будущем на любой проц от intel 12-го поколения и не только.

реклама

ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОРА

Тут всё на Ваш вкус, наш проц достаточно холодный, однако давайте для возможности апгрейда возмём более мощный кулер, например - JONSBO CR-1400 White

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА

Для нашего "синего" красавца подойдёт даже самая простая плата, но нам нужен именно более дорогой B чипсет для возможности разгона оперативной памяти. Предлагаю Вашему вниманию MSI PRO B660M-E DDR4 . Материнская плата MSI PRO B660M-E DDR4 выполнена в компактном форм-факторе micro-atx и предусматривает совместное функционирование с процессором Intel (сокет LGA 1700). Для подключения комплектующих предлагаются 2 слота под установку модулей ОЗУ поколения DDR4 объемом до 64 ГБ, слот расширения PCI-E x16, 1 разъем M.2 под накопитель SSD, 4 слота SATA для запоминающих устройств HDD. Плата MSI PRO B660M-E профессиональной серии основана на надежных компонентах, а также предлагает инструменты для тонкой настройки и выполнения диагностики системы.





рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

Года два назад я бы 100% поставил сюда Crucial Balistix,но эра легендврной геймерской памяти к огромному сожелению прошла.( На данный момент есть не так много аналогов: ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB, ADATA XPG SPECTRIX D45G RGB, и несколько моделей от нн производителей, которые в днс, ситилинке, регарде и т.д., найти сложно. Я пожалуй поставлю сюда ADATA XPG SPECTRIX D45G RGB. Оперативная память ADATA XPG состоит из двух модулей объемом по 8 ГБ и создана для геймеров и поклонников вычислительного разгона. Память стандарта DDR4 работает с частотой на уровне значения 3600 МГц и обеспечивает простой вычислительный разгон с помощью технологии Intel XMP 2.0. Для эффективного охлаждения печатных плат на модулях установлены ребристые алюминиевые радиаторы белого цвета. Радиаторы дополнены полупрозрачными акриловыми вставками со светодиодами RGB для создания эффектного многоцветного освещения. Небольшая высота гарантирует широкую совместимость ОЗУ ADATA XPG Spectrix D45G RGB с комплектующими. Главный минус этой памяти - туда ставят то чипы от micron и samsung, причём по-видимому вообще рандомно... Однако более "надёжная" модель d41, мне не нравится просто из-за внешнего вида).





КОРПУС

Здесь важны три фактора: продуваемость, пространство для хорошего кабель-менеджмента и конечно же дизайн. Могу смело посоветовать Вам 1STPLAYER TRILOBITE T5. Есть как белая, так и чёрная версии.

реклама

ВИДЕОКАРТА

Итак мы переходим к самому интересному - видеокарте. На блок питания и видеокарту у нас осаётся 35-40 тысяч. И это не так много(.Цены на видеокарты сечас очень большие (хотя ещё в прошлом году они были ещё больше), поэтому взять ту же rtx 3050 в хорошем исполнении от MSI или Gigabyte, будет стоить ~30 тысяч. И уж тем более идеально подходящая для нас rtx 3060 внеплохом исполнение будет стоить ~40к(. И тут я могу посоветовать один способ сэкономить на покупке карты примерно 7 тысяч. Уже заинтересовались? Тогда готовьтесь и не надо сразу строчить гневные комментарии. И этот способ - OZON. Я и многие мои знакомые заказывали такие карточки, как: gtx 1660, rtx 3060, rtx 3070, rtx 3070ti, и все они приходили абсолютно новыми за полмесяца - месяц. Можете найти там видеокарту от MSI RTX 3060 VENTUS 2X, но я возьму себе белую красавицу от гигабайт. Gigabyte GeForce RTX 3060 12 ГБ - это тихая, холодная карта в белом, великолепном дизайне, аж с тремя вентиляторами, причём всего за 33 тысячи.





Для тех, кто всё-таки скептически отнёсся к предыдущему совету советую взять MSI GeForce RTX 3050 GAMING X

БЛОК ПИТАНИЯ

Под нашу систему мы можем взять бп с запасом мощности и золотым сертификатом - Chieftec CORE 600W BULK. Блок питания Chieftec CORE 600W BULK обладает стандартным модульным корпусом, для присоединения к которому предназначены провода в разноцветной оплетке. Их длина подходит для размещения устройства в корпусах ПК формата full tower и более габаритных с расположением БП сверху. Источник питания может функционировать в сети 100–240 В. Это делает его подходящим для использования в сети, где имеются отклонения от нормы показателя напряжения. В блоке питания Chieftec CORE 600W BULK [BBS-600S-BULK-FOB] установлен вентилятор Honghua HA1225L12S-Z диаметром 12 см. Его основой стал подшипник скольжения, а количество оборотов способно увеличиваться до 1500 в мин.

Итак на этом всё. Это моя первая статья, так что не судите строго)







