Инвесторы также обвинили руководителей в манипулировании ценой криптовалюты Terra LUNA

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По сообщениям, власти Южной Кореи арестовали активы основателей южнокорейской компании Terra, специализирующейся на блокчейн-платежах, на сумму около 160 миллионов долларов США. Арест связан с расследованием предполагаемого мошенничества и растраты со стороны руководителей Terra.

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Расследование было начато в январе этого года, после того как группа инвесторов обвинила руководителей Terra в завышении стоимости компании для привлечения инвестиций, а затем в использовании средств в личных целях. Инвесторы также обвинили руководителей в манипулировании ценой криптовалюты Terra LUNA, для собственной выгоды.





По результатам расследования прокуратура Центрального округа Сеула получила судебные постановления о замораживании активов руководителей Terra, включая недвижимость, транспортные средства и банковские счета. Эти активы будут использованы для выплаты компенсации инвесторам, которые, как утверждается, были обмануты руководителями Terra.





Арест активов - последний пример того, как правительство Южной Кореи пресекает мошенничество и незаконную деятельность в индустрии криптовалют и блокчейна. В последние годы Южная Корея ввела более строгие правила в отношении криптовалютных бирж и первичных предложений монет (ICO), а также активизировала усилия правоохранительных органов по борьбе с незаконной деятельностью в этом секторе.





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В целом, арест активов руководителей Terra является важным событием в продолжающемся расследовании предполагаемого мошенничества и растраты в компании и подчеркивает растущее внимание и регулирование криптовалютной и блокчейн-индустрии в Южной Корее.