Halo Wallet будет поддерживать множество криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum и собственный токен KuCoin - KCS

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KuCoin, сингапурская криптовалютная биржа, объявила, что ее сервис кошельков будет выделен в отдельную структуру под названием Halo Wallet. Этот шаг направлен на предоставление пользователям большего контроля над их цифровыми активами, а также на укрепление безопасности и функциональности кошелька.

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Согласно заявлению KuCoin, Halo Wallet будет независимой организацией и никак не будет связана с биржей. Новый кошелек будет иметь свой собственный веб-сайт, службу поддержки клиентов и специальную команду разработчиков, сосредоточенную на улучшении его возможностей и функциональности.





Halo Wallet будет поддерживать множество криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum и собственный токен KuCoin - KCS. Пользователи смогут легко управлять своими активами, переводить средства и получать доступ к ряду других функций, таких как ставки и кредитование.





Решение выделить сервис кошельков является частью более широкой стратегии KuCoin, направленной на то, чтобы сосредоточиться на своем основном обменном бизнесе и одновременно расширить экосистему услуг. Создав отдельный сервис кошельков, KuCoin надеется предоставить пользователям большую гибкость и контроль над своими цифровыми активами, а также повысить безопасность и прозрачность.





Ребрендинг сервиса кошельков в Halo Wallet также является частью этой стратегии, поскольку он призван позиционировать новый сервис как надежную и безопасную платформу для хранения и управления криптовалютами.





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В целом, преобразование сервиса кошельков в Halo Wallet является положительным событием для пользователей KuCoin и других криптовалютных энтузиастов. Он предоставит им надежную и безопасную платформу для хранения своих цифровых активов, а также обеспечит больший контроль над своими инвестициями.