Новый закон обязывает таксистов использовать автомобили с высокой долей российской сборки, что ограничивает выбор четырьмя моделями АвтоВАЗа. Эксперты прогнозируют рост тарифов на 15% и массовый уход водителей.

В России с 1 марта 2025 года вступает в силу новый закон о локализации автомобилей для работы в такси, который может кардинально изменить рынок пассажирских перевозок. Согласно документу, таксисты будут обязаны использовать машины, произведённые с высокой долей российских комплектующих. На сегодняшний день этим требованиям соответствуют лишь четыре модели АвтоВАЗа: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus и недавно представленная Lada Aura. Эксперты и участники рынка уже бьют тревогу: нововведение грозит дефицитом автомобилей, массовым уходом самозанятых водителей и значительным ростом цен на поездки.





По данным аналитиков, сейчас в такси по всей стране работает около 1,2 миллиона автомобилей, из которых более 80% — это иномарки, такие как Hyundai Solaris, Kia Rio и Renault Logan, которые собираются в России, но не соответствуют строгим критериям локализации. Переход на отечественные модели потребует от водителей значительных вложений: стоимость Lada Vesta в базовой комплектации начинается от 1,5 миллиона рублей, а Lada Aura, позиционируемая как автомобиль премиум-класса, обойдётся минимум в 2 миллиона. Для сравнения, подержанные иномарки, популярные среди таксистов, можно найти за 700–900 тысяч рублей.

Самозанятые водители, составляющие значительную часть рынка, уже заявляют о нежелании или невозможности менять автомобили. «Я работаю на Kia Rio 2019 года, машина в отличном состоянии, зачем мне менять её на Granta? Это просто разорит меня», — делится Алексей, таксист из Екатеринбурга с пятилетним стажем. По оценкам профсоюзов, до 30% водителей могут уйти из профессии, что приведёт к сокращению предложения на рынке.

Компании-агрегаторы такси, такие как «Яндекс Такси» и «Ситимобил», также готовятся к изменениям. Представители отрасли прогнозируют рост тарифов минимум на 15%, а в некоторых регионах — до 25%, особенно там, где автопарк сильно изношен. «Дефицит автомобилей неизбежен, а спрос на поездки никуда не денется. Водители будут вынуждены перекладывать расходы на пассажиров», — поясняет транспортный аналитик Сергей Иванов.

АвтоВАЗ, в свою очередь, обещает нарастить производство, но эксперты сомневаются, что компания сможет быстро удовлетворить спрос. «Четыре модели — это капля в море для такого рынка. К тому же не все водители готовы работать на Lada из-за вопросов к комфорту и надёжности», — отмечает автоэксперт Марина Ковалёва.

Общественность уже обсуждает эту новость в соцсетях: одни поддерживают поддержку отечественного автопрома, другие называют закон «ударом по кошельку». В любом случае, ближайшие месяцы покажут, как рынок адаптируется к новым реалиям, но пассажирам стоит готовиться к подорожанию поездок.