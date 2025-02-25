В России началось тестирование системы сквозной идентификации гражданских беспилотников с использованием «ЭРА-ГЛОНАСС». Технология с криптозащищенными трекерами X-SIM обеспечит контроль местоположения и принудительную посадку дронов.

В России стартовало тестирование комплексной системы сквозной идентификации гражданских беспилотных воздушных судов (БВС), ключевым элементом которой стала государственная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом 25 февраля 2025 года сообщила пресс-служба АО «ГЛОНАСС». Новая технология призвана усилить контроль за использованием дронов, обеспечив их точное определение местоположения и защиту данных с помощью отечественных разработок.

Система основана на использовании внешних и встроенных трекеров с интегрированной SIM-картой нового поколения — X-SIM. Ее профиль загружается в память устройства в зашифрованном виде, что исключает необходимость физической замены карт. X-SIM работает в сети АО «ГЛОНАСС», обеспечивая максимальное радиопокрытие на всей территории страны. Трекеры не требуют внешней подзарядки и устойчивы к низким температурам, что делает их надежным решением для российских условий. Особое внимание уделяется безопасности: в X-SIM встроена криптозащита с использованием отечественных алгоритмов шифрования, гарантирующая целостность и неизменяемость передаваемой информации.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич рассказал о возможностях системы: «Наша платформа уже интегрирована с коммерческими решениями — «Небосвод», «Юпитер» и «Флай дрон». Теперь мы добавляем взаимодействие с системами контроля воздушного пространства. Это позволит, например, передавать команду на принудительную посадку беспилотника, если он приблизится к охраняемому объекту или рядом с легальными аппаратами будет зафиксирован неопознанный дрон». По его словам, такие меры повысят безопасность и снизят риски несанкционированного использования БВС.

Практическая отработка системы начнется в марте-апреле 2025 года на аэродромах «Михеево» и «Орешково» в Калужской области. Специалисты протестируют различные сценарии: от стандартной идентификации до экстренных ситуаций, требующих вмешательства. Первые результаты проекта планируется представить широкой публике в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2025», который пройдет летом этого года. Ожидается, что новая система станет важным шагом в регулировании рынка гражданских дронов, который в последние годы активно растет.

Эксперты отмечают, что внедрение подобной технологии связано с увеличением числа инцидентов с беспилотными летательными аппаратами, в том числе с их использованием вблизи стратегических объектов. «Контроль за дронами — это уже не просто вопрос удобства, а вопрос национальной безопасности. Россия делает важный шаг к созданию надежной инфраструктуры», — прокомментировал разработку авиационный аналитик Сергей Ковалев.

Проект также может найти применение за пределами гражданского сектора. В перспективе система может интегрироваться с военными технологиями, усиливая контроль над воздушным пространством. Пока же основной акцент делается на коммерческом и частном использовании дронов, чтобы обеспечить их безопасную эксплуатацию в условиях интенсивного движения и строгих ограничений.