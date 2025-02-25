Власти Великобритании ввели санкции против авиакомпании S7 Airlines, её основателя Владислава Филева и более 60 других лиц и компаний, связанных с ключевыми секторами России.

Власти Великобритании объявили о введении нового пакета санкций против России, который затронул более 60 физических лиц и организаций, включая крупнейшую частную авиакомпанию страны S7 Airlines и её основателя Владислава Филева. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 24 февраля 2025 года на официальном сайте британского правительства. Этот шаг стал самым масштабным санкционным ударом Лондона с момента начала операции на Украине в 2022 году и направлен на дальнейшее ослабление финансовых потоков.

Владислав Филев, известный как создатель S7 Group и один из влиятельных предпринимателей России, попал в список «ключевых лиц российской промышленности». Вместе с ним под санкции попала и сама авиакомпания, которая, по мнению британских властей, играет стратегическую роль в транспортном секторе страны. S7 Airlines, до недавнего времени успешно работавшая с флотом Airbus и Boeing, уже несколько лет сталкивается с трудностями из-за ограничений, наложенных Западом, включая запрет на полёты в Европу и сложности с поставками запчастей. Теперь же активы компании и её основателя в Великобритании будут заморожены, а любые деловые связи с британскими субъектами окажутся под запретом.

Список санкций не ограничился авиационной сферой. В него вошли такие известные фигуры, как бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов, бизнесмены Роман Троценко, Павел Морозов, банкир Игорь Ким, сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и заместитель главы МЧС России Денис Попов. Также ограничения затронули ряд компаний, связанных с энергетикой, финансами и другими стратегически важными отраслями России. Полный перечень включает свыше 60 позиций, что делает этот пакет самым обширным за последние три года.

Британское правительство подчеркивает, что новые меры призваны «сократить денежные потоки», которые Москва использует для финансирования военных действий на Украине. «Мы продолжаем усиливать давление на ключевые сектора российской экономики, чтобы ограничить возможности Кремля вести агрессивную политику», — говорится в заявлении. Лондон считает, что санкции против таких фигур, как Филев, и компаний вроде S7 способны нанести ощутимый удар по логистическим и промышленным цепочкам России, особенно в условиях уже действующих ограничений на международные перевозки и доступ к технологиям.

Эксперты отмечают, что новый санкционный пакет может иметь долгосрочные последствия для российской авиации. S7 Airlines, некогда входившая в альянс Oneworld и считавшаяся символом модернизации отрасли, теперь рискует ещё больше сократить свои операции. «Для компании это дополнительный удар: она уже потеряла зарубежные маршруты, а теперь её активы под угрозой», — комментирует аналитик транспортного рынка Анна Соколова. В то же время критики санкций в России утверждают, что подобные меры лишь ускоряют переход на внутренние ресурсы и партнёрства с дружественными странами, такими как Китай.

Реакция Москвы на новые ограничения пока не последовала, однако предыдущие санкционные волны традиционно сопровождались зеркальными мерами. В условиях продолжающегося конфликта Великобритания ясно даёт понять, что намерена сохранять жёсткую линию в отношении России, усиливая экономическое давление на ключевых игроков её промышленности.