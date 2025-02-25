В России обсуждают закон, который обяжет рыбодобывающие компании продлевать участки для промысла лососевых на 20 лет с оплатой по двойному тарифу. Эксперты прогнозируют рост цен на рыбу и продукцию из неё, включая суши и роллы, что сделает любимое блюдо многих россиян менее доступным.

В России любители суши и роллов могут столкнуться с неприятным сюрпризом: популярные блюда японской кухни рискуют стать настоящей роскошью. Причиной тому может стать новый законопроект, который изменит условия промысла лососевых рыб. Согласно документу, все компании, занимающиеся добычей рыбы в стране, будут обязаны продлить свои участки на 20 лет, однако платить за это придётся по двойному коэффициенту — как за 50 лет эксплуатации.

Инициатива, предложенная властями, уже вызвала бурную реакцию в отрасли. Эксперты и представители рыболовного бизнеса предупреждают: у большинства предприятий просто нет свободных средств, чтобы покрыть такие расходы. "Для выполнения требований закона компаниям придётся обращаться за кредитами в банки, а это неизбежно скажется на конечной стоимости продукции", — отмечает аналитик рыбного рынка Сергей Иванов. По его словам, рост затрат на добычу лосося автоматически приведёт к удорожанию рыбы на прилавках, а вместе с ней — и блюд, в которых она используется.

Лососёвые, включая сёмгу и горбушу, составляют основу многих популярных в России блюд, таких как суши, роллы и рыбные закуски. По данным Российской ассоциации рестораторов, только за последние пять лет спрос на эти блюда вырос на 25%, что делает их важной частью гастрономической культуры страны. Однако уже в ближайшие годы ситуация может измениться. "Если закон будет принят в текущем виде, цены на рыбу могут вырасти на 30–40%, а в некоторых регионах — и вовсе в два раза", — прогнозирует экономист Анна Петрова.

Для потребителей это означает, что поход в суши-бар или заказ роллов на дом может превратиться из привычного удовольствия в дорогостоящее развлечение.

Рыболовные компании, в свою очередь, пытаются найти выход из ситуации. Некоторые уже заявили о намерении сократить объёмы добычи, чтобы минимизировать убытки, что, однако, может привести к дефициту сырья на рынке. Другие надеются на пересмотр условий закона.

Пока законопроект находится на стадии обсуждения, но его принятие может кардинально изменить рыбный рынок России. Эксперты призывают власти учесть интересы не только бюджета, но и миллионов граждан, для которых рыба — это не только еда, но и часть образа жизни. В противном случае россиянам, возможно, придётся попрощаться с доступными суши и искать новые гастрономические радости.