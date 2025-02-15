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Сенатор Шейкин предлагает запретить выдачу доменных имен в Рунете иноагентам
Сенатор Шейкин выступил с инициативой, которая может значительно изменить правила регистрации доменных имен в рунете.

Сенатор Артем Шейкин, занимающий пост заместителя главы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, выступил с инициативой, которая может значительно изменить правила регистрации доменных имен в рунете. В своем обращении к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России он предложил запретить выдачу доменных имен иноагентам, а также физическим и юридическим лицам из недружественных стран. Эта мера направлена на защиту национальной безопасности и предотвращение иностранного вмешательства в дела России.

По словам Шейкина, данное предложение стало результатом анализа текущей ситуации в области кибербезопасности и необходимости защиты информационного пространства страны. Сенатор отметил, что иностранные агенты могут использовать доменные имена для распространения дезинформации и влияния на общественное мнение. Он подчеркнул, что в условиях глобальной цифровизации важно создать эффективные механизмы контроля за деятельностью таких лиц.

В последние годы в России наблюдается рост числа законов и инициатив, направленных на ограничение деятельности иностранных агентов. В частности, законопроект о контроле за деятельностью таких лиц был принят в 2022 году, что позволило расширить список категорий, попадающих под это определение. Теперь к иностранным агентам могут быть отнесены не только те, кто получает финансирование из-за границы, но и лица, которые находятся под иностранным влиянием.

Шейкин также сообщил, что его инициатива уже обсуждается с различными ведомствами и участниками рынка. Он ожидает получения отзывов от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Генеральной прокуратуры и МВД России. После этого документ будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Эксперты по кибербезопасности поддерживают инициативу сенатора. Они указывают на то, что ограничение доступа иностранных агентов к доменным именам может существенно снизить риски кибератак и утечек данных. Однако некоторые аналитики предупреждают о возможных негативных последствиях для свободы слова и предпринимательской активности в стране. Они выражают опасения по поводу ее реализации, т.к. подобные меры могут привести к чрезмерному контролю со стороны государства и ограничению прав граждан на получение информации. Важно отметить, что подобные ограничения должны быть сбалансированы с учетом прав человека и свободы слова.

Инициатива сенатора Шейкина отражает растущую озабоченность по поводу безопасности информационного пространства России. Запрет на выдачу доменных имен иностранным агентам может стать важным шагом в борьбе с дезинформацией и внешним влиянием. 

#россия #кибербезопасность #минцифры #рунет #домены #информационнаябезопасность #иноагенты #шейкин
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