Госдума приняла законопроект, обязывающий все организации переводить названия и документы на русский язык, что касается как офлайн-объектов, так и онлайн-платформ.

Государственная Дума РФ приняла законопроект, направленный на защиту и популяризацию русского языка в общественной сфере. Новый документ устанавливает обязательное использование русского языка для всех вывесок, названий заведений, торговых марок и документов. Теперь кафе, магазины, фирмы и даже маркетплейсы должны будут переводить любые иностранные слова на государственный язык России.

"Принятый сегодня законопроект призван сохранить культурное наследие нашей страны и предотвратить дальнейшее распространение англицизмов в повседневной жизни", - заявил председатель Комитета Госдумы по вопросам общественных связей и молодежной политики Евгений Ревенко. Он подчеркнул, что нововведение касается не только физических вывесок, но и всей документации, рекламных материалов, а также цифровых платформ.

Согласно новым правилам, все иностранные слова должны быть переведены на русский язык с использованием транскрипции или адаптированного написания. Например, популярные международные бренды и сервисы обязаны будут представить свои названия в русскоязычном варианте. При этом сохраняется возможность использования оригинального логотипа и брендинга, но только в дополнение к русскоязычному написанию.

Закон распространяется на все виды бизнеса вне зависимости от формы собственности и масштаба деятельности. Это означает, что как малые предприятия, так и крупные международные компании должны будут привести свою документацию и вывески в соответствие с новыми требованиями. За неисполнение норм предусмотрена административная ответственность.

Эксперты отмечают, что данная мера является частью комплексной стратегии защиты русского языка, начатой несколько лет назад. "Русский язык - это важнейший элемент нашей культуры и национальной идентичности. В условиях глобализации особенно важно сохранять его чистоту и авторитет", - считает доктор филологических наук, профессор МГУ Ирина Петрова.

Представители бизнес-сообщества отнеслись к нововведению с пониманием, отметив необходимость адаптации к изменениям. "Мы готовы следовать новым требованиям и уже начинаем работу по переводу всей документации и обновлению вывесок", - заявили в пресс-службе одного из крупных ритейлеров.

Особое внимание уделяется онлайн-платформам и маркетплейсам. Все товары и услуги, представленные на российском рынке через электронные площадки, должны иметь русскоязычное описание. Это касается как отечественных, так и зарубежных продавцов. Платформы обязаны обеспечить контроль за соблюдением требований.

Законопроект получил широкую поддержку со стороны общественности. Опросы показывают, что более 80% россиян одобряют меры по защите русского языка в общественной сфере. При этом эксперты отмечают важность грамотной реализации закона для минимизации неудобств для бизнеса и потребителей.

Второе и третье чтения законопроекта запланированы на весеннюю сессию Государственной Думы. После окончательного принятия документа и подписания президентом он вступит в силу через шесть месяцев для предоставления участникам рынка времени на адаптацию.

Напомним, что вопросы защиты русского языка регулярно находятся в центре внимания законодателей и общественности. Предыдущие меры включали ограничения на использование англицизмов в официальных документах и средствах массовой информации. Новый закон существенно расширяет сферу применения данных требований, охватывая практически все аспекты общественной жизни.

Внедрение закона будет осуществляться под контролем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) совместно с другими профильными ведомствами. Создаются специальные комиссии для рассмотрения спорных случаев и обеспечения справедливого применения новых правил.