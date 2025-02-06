В текущем году Федеральная служба по гидрометеорологии планирует вывести на орбиту аппараты "Ионосфера-М", "Обзор" и "Электро-Л" №5. Это позволит увеличить количество российских метеоспутников до 20 единиц.

Росгидромет продолжает масштабную модернизацию своей космической группировки, которая играет ключевую роль в обеспечении гидрометеорологической безопасности страны. В текущем году запланировано пять космических запусков, включая вывод на орбиту аппаратов «Ионосфера-М», «Обзор» и пятого гидрометеорологического спутника серии «Электро-Л». Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков во время рабочей встречи с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«В 2024 году мы уже успешно вывели на орбиту шесть новых космических аппаратов, что позволило увеличить численность нашей орбитальной группировки до 20 единиц – это абсолютный рекорд за всю историю существования Росгидромета», – подчеркнул глава ведомства. По его словам, такая интенсивная работа по обновлению парка спутников значительно расширяет возможности службы в области прогнозирования опасных природных явлений, экологического мониторинга, а также контроля состояния ледовой и паводковой обстановки как на территории России, так и за её пределами.

Особое внимание уделяется новым разработкам. Спутник «Ионосфера-М» станет важным инструментом для изучения верхних слоёв атмосферы Земли и их влияния на радиосвязь, навигацию и другие критически важные системы. Аппарат «Обзор» позволит получить детальные снимки поверхности планеты с высоким разрешением, что особенно важно для мониторинга изменений климата и антропогенного воздействия на окружающую среду. Геостационарный спутник «Электро-Л» №5 продолжит серию успешных аппаратов, обеспечивающих круглосуточное наблюдение за погодными условиями над территорией России и соседними регионами.

«Новые космические аппараты не только повышают точность наших прогнозов, но и позволяют нам добиться полной информационной независимости от зарубежных источников данных, что имеет стратегическое значение для страны», – отметил Игорь Шумаков. Он добавил, что использование собственных спутниковых данных становится всё более актуальным в условиях современных вызовов, связанных с изменением климата и усилением природных рисков.

Премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценил достижения Росгидромета в развитии космической инфраструктуры. «Благодаря вашей работе мы получаем уникальные данные, которые помогают принимать своевременные решения для защиты населения и экономики от стихийных бедствий, а также осуществлять эффективный мониторинг состояния окружающей среды», – сказал он.

По мнению экспертов, создание такой мощной орбитальной группировки позволяет России занять лидирующие позиции в глобальной системе мониторинга климата и прогнозирования погоды. При этом все новые спутники оснащены современным научным оборудованием, которое обеспечивает сбор данных с беспрецедентной точностью и оперативностью.

Запуски запланированы на различные периоды текущего года, что позволит оптимально использовать окна для вывода аппаратов на орбиту и минимизировать технические риски. Все работы проводятся в тесном сотрудничестве с Роскосмосом, который обеспечивает необходимую инфраструктуру для проведения пусков. В перспективе планируется дальнейшее расширение орбитальной группировки.