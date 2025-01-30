Затяжная магнитная буря, пик которой придется на 1-2 февраля, продлится до вечера 5 февраля. Метеозависимым рекомендуется избегать физических нагрузок и пить больше воды.

Завтра вечером нашу планету ожидает затяжная магнитная буря, которая продлится несколько дней. По данным метеорологии, пик геомагнитной активности придется на 1–2 февраля, после чего интенсивность возмущений немного снизится, однако буря сохранится вплоть до вечера 5 февраля. Это событие вызвано выбросом корональной массы из активного региона Солнца, который уже несколько дней находится под пристальным наблюдением ученых.

Магнитные бури возникают, когда потоки заряженных частиц от Солнца достигают магнитосферы Земли. В этот раз выброс энергии был особенно мощным. Ученые прогнозируют, что буря достигнет уровня G3 (сильная) по пятибалльной шкале NOAA.

Особенно чувствительными к таким явлениям являются метеозависимые люди, чей организм реагирует на изменения в геомагнитном поле. В периоды повышенной активности они могут испытывать головные боли, усталость, скачки артериального давления и общее недомогание. Врачи рекомендуют в эти дни избегать физических нагрузок, больше отдыхать, пить достаточное количество воды и соблюдать режим сна.

Помимо влияния на здоровье людей, магнитные бури могут повлиять на работу спутниковых систем, навигации и радиосвязи. Возможны временные сбои в работе GPS-устройств, а также помехи в авиасообщении, особенно на высоких широтах.

Кроме того, северное сияние — одно из самых красивых явлений, вызванных магнитными бурями — может быть видно даже в регионах, удаленных от полярных кругов. Жители северных широт России, Канады, Норвегии и других стран смогут наблюдать яркие световые завесы в ночном небе.

В периоды повышенной геомагнитной активности важно заботиться о своем здоровье. Вот несколько рекомендаций, которые помогут снизить негативное воздействие:

- Избегайте стресса и физических нагрузок. В такие дни лучше отказаться от интенсивных тренировок и тяжелой работы.

- Следите за гидратацией. Пейте больше воды, чтобы поддерживать водный баланс организма.

- Соблюдайте режим сна. Постарайтесь ложиться спать вовремя и обеспечить себе полноценный отдых.

- Минимизируйте употребление кофеина и алкоголя. Эти вещества могут усиливать негативные эффекты магнитных бурь.

- Проконсультируйтесь с врачом. Если вы знаете, что ваше самочувствие сильно зависит от магнитных бурь, заранее обсудите с врачом возможные профилактические меры.

По словам специалистов, текущая магнитная буря связана с активностью Солнца, которая постепенно возрастает в рамках 11-летнего цикла. Сейчас мы находимся в фазе роста солнечной активности, которая достигнет максимума примерно в 2025 году.

"Магнитные бури — это естественная часть взаимодействия Земли и Солнца, — объясняет астрофизик Игорь Михайлов. — Однако современные технологии и плотное население делают нас более уязвимыми к их последствиям. Поэтому важно не только следить за прогнозами, но и развивать системы защиты от таких явлений".