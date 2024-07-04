Ученые из Объединенного института лабораторной астрофизики (JILA) в США разработали новые атомные часы, которые в 10-19 раз точнее предыдущих рекордных часов. Эти сверхточные часы, основанные на колебаниях атомов стронция, помогут улучшить навигацию и исследовать гравитационные эффекты во Вселенной.

Ученые из JILA (США) разработали самые точные атомные часы в мире, которые будут иметь огромное значение для улучшения навигации и изучения гравитационных эффектов во Вселенной.

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Новые часы основаны на колебаниях атомов стронция, которые совершают 429 триллионов колебаний в секунду - в 10-19 раз больше, чем в предыдущих рекордных атомных часах. Это позволяет измерять движение атомов с беспрецедентной точностью.

В отличие от традиционных атомных часов, которые используют микроволны для измерения колебаний атомов цезия, новые часы JILA используют видимый свет. Это дает им еще большую точность, поскольку частота видимого света выше, чем у микроволн.

Такая сверхвысокая точность необходима для определения положения космических кораблей, спутников, ракет и других объектов с высокой точностью. Атомные часы используются в системах спутниковой и наземной связи, базовых станциях мобильной связи, а также международными бюро стандартов для расчета Всемирного координированного времени (UTC) для глобальной навигации.

Кроме того, новые часы JILA помогут ученым лучше понять гравитационные эффекты во Вселенной. Их сверхвысокая точность позволит измерять крошечные искажения в течении времени, вызванные гравитацией, что поможет в исследованиях темной материи и темной энергии.

Если запустить эти часы на время, вдвое превышающее текущий возраст Вселенной, они собьются лишь на одну секунду. Это невероятное достижение, которое открывает новые возможности для науки и технологий.