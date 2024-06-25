Разработчики портативного ретро-ПК Hand 386 и ретро-ноутбука Book 8088 представили новый проект - мини-компьютер Pocket 386. Устройство оснащено процессором Intel 386 SX, дисплеем IPS и программной платформой Windows 3.11, обеспечивая возможность насладиться старыми временами в портативном формате.

В мире технологий постоянно появляются новые устройства, но иногда возвращение к истокам приносит свои неожиданные открытия. Так, недавно на рынке появился мини-компьютер Pocket 386, созданный разработчиками, известными своими портативными ретро-ПК Hand 386 и ретро-ноутбуком Book 8088. Это устройство не только возрождает дух 80-х и 90-х годов, но и предлагает современный подход к дизайну и функциональности.

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Pocket 386 построен на базе легендарного процессора Intel 386 SX, который был представлен еще в 1988 году и работал на частоте 40 МГц. В сочетании с 8 Мбайт оперативной памяти и звуковой картой Yamaha, этот мини-компьютер предлагает пользователям возможность погрузиться в атмосферу старой школы. Устройство оснащено 7-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 800 × 480 пикселей и соотношением сторон 16:9, что обеспечивает яркую и четкую картинку. При необходимости пользователь может изменить соотношение сторон на 4:3, чтобы лучше соответствовать старым играм и приложениям.

Одной из особенностей Pocket 386 является отсутствие трекпада, что может показаться шагом назад для некоторых пользователей. Однако, разработчики предложили альтернативу — управление курсором с помощью клавиш. Кроме того, наличие разъёмов PS/2 позволяет подключить внешнюю клавиатуру и мышь, что делает управление более удобным и привычным. Для подключения внешнего монитора предусмотрен разъём VGA.

В качестве программной платформы Pocket 386 использует Windows 3.11, что добавляет аутентичности и позволяет пользователям насладиться классическими приложениями и играми того времени. При необходимости, продавец Pocket 386, компания DZT’s Store, готова предоставить образ GHO для установки на устройство Windows 95, что расширяет возможности и позволяет использовать более современные программы.

Дизайн Pocket 386 сочетает в себе элементы ретро и современности, что делает его привлекательным не только для коллекционеров, но и для тех, кто ищет уникальные устройства для повседневного использования. Несмотря на то, что Pocket 386 воспроизводит характеристики Hand 386, он предлагает новый взгляд на портативное устройство, сохраняя при этом дух эпохи.