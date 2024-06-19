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NVIDIA становится самой дорогой компанией по рыночной капитализации
Компания NVIDIA достигла рекордной стоимости акций в $135,58, став самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации. Рост курса акций обусловлен высоким спросом на ИИ-ускорители на базе GPU, которые используются в дата-центрах.

Компания NVIDIA, лидер в области искусственного интеллекта (ИИ) и графических процессоров, продолжает укреплять свои позиции на рынке, что привело к значительному росту стоимости ее ценных бумаг. На данный момент цена акций NVIDIA достигла $135,64 что является рекордным показателем за всю историю компании. Данный рост обусловлен высоким спросом на ИИ-ускорители на базе GPU, которые используются в дата-центрах по всему миру.

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По данным аналитиков, в 2023 году NVIDIA отгрузила приблизительно 3,76 млн ИИ-ускорителей, ориентированных на центры обработки данных (ЦОД). Эта цифра на 1 млн штук превышает результат 2022 года, что свидетельствует о стремительном росте рынка ИИ-решений и доминирующей роли NVIDIA в этой сфере. Компания заняла примерно 98% мирового рынка ускорителей на основе GPU для дата-центров, оставив далеко позади конкурентов.

На фоне впечатляющих продаж ИИ-решений NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации, превзойдя таких гигантов, как Apple и Microsoft.

Росту курса акций NVIDIA также способствует успешное внедрение ее технологий в различные отрасли, включая здравоохранение, автомобилестроение, развлечения и научные исследования. Например, ИИ-ускорители NVIDIA используются для разработки лекарств, создания автономных транспортных средств, генерации реалистичной графики в видеоиграх и моделирования климатических изменений.

Кроме того, NVIDIA активно инвестирует в развитие собственных технологий и расширение партнерской сети. Компания недавно анонсировала новую архитектуру GPU под названием Hopper, которая предназначена для решения самых сложных задач в области ИИ и высокопроизводительных вычислений. NVIDIA также сотрудничает с ведущими облачными платформами, такими как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud, чтобы предоставить своим клиентам доступ к самым передовым ИИ-решениям.

#nvidia #технологии #искусственный интеллект #gpu #акции #дата-центры #ии-ускорители #рост продаж #рыночная капитализация #лидер рынка.
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