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Компания Honor официально представила свой первый раскладной смартфон Magic V Flip
Компания Honor анонсировала свой первый смартфон-раскладушку с гибким экраном Magic V Flip, который станет конкурентом для Samsung Galaxy Z Flip 5 и других аналогичных устройств. Новинка оснащена мощным процессором, высококачественными камерами и поддерживает быструю зарядку.

Компания Honor представила в Китае долгожданную новинку – свой первый складной смартфон с гибким экраном Magic V Flip.  Ранее компания выпускала только складные смартфоны в формате книжки, такие как Magic Vs.  Новый Magic V Flip призван стать серьезным конкурентом для уже существующих на рынке раскладных устройств, таких как Samsung Galaxy Z Flip 5, Oppo Find N3 Flip, Vivo X Flip и других.

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Magic V Flip выделяется своим элегантным и компактным дизайном. В сложенном состоянии он напоминает классический смартфон, удобно помещаясь в кармане.  При раскрытии же он превращается в устройство с большим 6,4-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц,  обеспечивающим плавную и яркую картинку.  Внешний экран, предназначенный для уведомлений и быстрого доступа к приложениям, имеет диагональ 3,2 дюйма и также предлагает высокую частоту обновления 120 Гц. 

Сердцем новинки является мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2,  обеспечивающий высокую производительность и плавную работу даже при многозадачности.  Смартфон также оснащен  50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения, широкоугольной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп для качественных селфи.

Magic V Flip представляет серьезную конкуренцию для уже существующих на рынке раскладных смартфонов. Samsung Galaxy Z Flip 5 является главным конкурентом с уникальной функцией Flex Window, позволяющей пользоваться  некоторыми приложениями  на внешнем  экране. Oppo Find N3 Flip также отличается своим уникальным дизайном и камерами. Vivo X Flip предлагает мощную производительность и высококачественную  камеру.

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