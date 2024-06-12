Тайваньский производитель микросхем MediaTek собирается выпустить собственный процессор для ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта, бросая вызов доминированию Qualcomm на рынке.

Тайваньский производитель микросхем MediaTek готовится к выпуску собственного Arm-совместимого процессора для ноутбуков под управлением Windows, оснащенного возможностями ускорения с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Эта разработка последовала за усилиями Qualcomm по продвижению собственных процессоров для ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта и вероятно, вызовет жесткую конкуренцию между двумя гигантами отрасли.

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Новости привели к росту акций MediaTek на 1,6% в среду утром, опередив рост тайваньского фондового индекса на 0,5%. Хотя первый ноутбук с поддержкой искусственного интеллекта будет представлен компанией не раньше конца следующего года, MediaTek готова оказать значительное влияние на рынок.

MediaTek будет использовать существующие архитектурные решения Arm для ускорения разработки своего процессора и подготовки его к массовому производству. Этот стратегический шаг позволит компании догнать Qualcomm, которая тесно сотрудничает с Microsoft в поставках процессоров с поддержкой искусственного интеллекта для ноутбуков с Windows.

В 2019 году Microsoft и Qualcomm подписали эксклюзивное соглашение, предоставляющее последней право поставлять процессоры с поддержкой искусственного интеллекта для ноутбуков с Windows. Это партнерство дало Qualcomm значительную фору на рынке, но ожидается, что выход MediaTek изменит динамику конкуренции.

Компания была крупным игроком на рынке мобильных процессоров, поставляя чипы ведущим производителям смартфонов. Поскольку рынок ноутбуков все больше смещается в сторону устройств с поддержкой искусственного интеллекта, MediaTek видит возможность расширить свое присутствие и диверсифицировать источники доходов.

В то время как Qualcomm остается лидером рынка процессоров для ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта, ожидается, что выход MediaTek заставит компанию пересмотреть свою стратегию и инвестировать в новые технологии, чтобы оставаться впереди конкурентов.