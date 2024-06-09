Компания IOEMA Fiber объявляет о начале работ по прокладке передового подводного кабеля длиной 1400 км в Северном море, который свяжет ключевые европейские страны, обеспечивая пропускную способность до 1,3 Пбит/с.

Компания IOEMA Fiber, ведущий игрок в сфере высокоскоростных телекоммуникационных решений, сегодня объявила о начале амбициозного проекта по прокладке передового подводного кабеля в Северном море. Этот кабель, длиной в 1400 км, станет мощным связующим звеном между ключевыми европейскими экономическими центрами, включая Великобританию, Норвегию, Нидерланды, Германию и Данию.

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Проект предусматривает создание кабельной системы, которая будет проходить от Дамптон-Гэп в Великобритании до Кристиансанна в Норвегии, с тремя важными ответвлениями: в Эмсхавен (Нидерланды), Вильгельмсхафен (Германия) и Блобьерг (Дания). Эта инфраструктура станет одной из самых передовых в мире, обеспечивая скорость передачи данных до 27–29 Тбит/с на пару волокон, с общей пропускной способностью кабеля в 1,3 Пбит/с.

"Мы рады представить этот инновационный проект, который значительно усилит телекоммуникационные связи между странами Северной Европы," – заявил генеральный директор IOEMA Fiber, Джонатан Харрисон. "Этот кабель не только улучшит качество и скорость интернет-соединения для миллионов пользователей, но и станет важным инструментом для развития цифровой экономики и поддержки инноваций в регионе."

Прокладка кабеля в Северном море представляет собой сложный инженерный проект, требующий высокой точности и использования передовых технологий. Компания IOEMA Fiber сотрудничает с ведущими мировыми специалистами в области подводных кабельных систем, чтобы обеспечить безопасность и надежность всей инфраструктуры.

Ожидается, что строительство кабеля начнется в следующем квартале и завершится к концу 2024 года. Этот проект уже получил поддержку от правительств всех стран, через территории которых будет проложен кабель, а также от международных организаций, занимающихся развитием цифровой инфраструктуры.

IOEMA Fiber продолжает вкладывать значительные ресурсы в развитие телекоммуникационных решений, которые способствуют устойчивому экономическому росту и повышению качества жизни в регионе.