Компания QNAP Systems анонсировала производительную стоечную систему TS-765eU форм-фактора 1U. Основанная на платформе Intel с процессором Atom x7405C, система предлагает мощные возможности хранения и обработки данных с минимальным энергопотреблением.

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик инновационных решений для сетевого хранения данных, представила свою новейшую линейку NAS-устройств, предназначенных для удовлетворения потребностей современных предприятий. Флагманом этой линейки является TS-765eU - мощная стоечная система, которая устанавливает новые стандарты в области производительности, гибкости и эффективности.

реклама

TS-765eU, выполненная в форм-факторе 1U, основана на аппаратной платформе Intel и предназначена для решения самых сложных задач, стоящих перед современными предприятиями. В его основе лежит процессор Atom x7405C поколения Amston Lake, который обеспечивает производительность с тактовой частотой до 3,4 ГГц и показателем TDP всего в 12 Вт. Это позволяет системе эффективно обрабатывать большие объемы данных, не жертвуя энергоэффективностью.

Одна из главных особенностей TS-765eU - это его гибкость в плане хранения данных. Система оснащена четырьмя отсеками для LFF-накопителей с интерфейсом SATA-3, что обеспечивает высокую емкость и надежность. Кроме того, в устройстве имеется три слота для высокоскоростных накопителей E1.S/M.2 PCIe NVMe, которые позволяют добиться впечатляющей скорости передачи данных. Система также укомплектована адаптером M.2, позволяющим добавить модуль M.2 2280 PCIe SSD, что еще больше повышает гибкость и производительность системы.

Что касается сетевых возможностей, TS-765eU оснащен двумя сетевыми портами 2.5GbE, которые обеспечивают высокую скорость передачи данных. Кроме того, опционально можно установить адаптер OXG-ES10G1T, поддерживающий скорость 10GbE, что делает систему идеальным решением для предприятий, требующих высокой пропускной способности и минимальной задержки.

NAS-устройство также впечатляет своими возможностями расширения памяти. Он поддерживает до 16 Гбайт современной оперативной памяти DDR5, что обеспечивает бесперебойную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Высокая емкость памяти позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных, обеспечивая бесперебойную работу приложений и виртуальных машин.

"Мы в QNAP Systems понимаем, что предприятиям нужны надежные и гибкие решения для хранения данных, которые могут масштабироваться вместе с их бизнесом, - сказал Джастин Ю, продуктовый менеджер QNAP. - TS-765eU - это именно то решение, которое отвечает этим требованиям. С его впечатляющей производительностью, гибкими возможностями хранения и эффективностью он идеально подходит для предприятий, нуждающихся в надежном и масштабируемом решении для хранения данных".

Кроме того, TS-765eU предлагает комплексные функции безопасности, включая шифрование данных, защиту паролем и поддержку протоколов безопасного удаленного доступа. Система также поддерживает моментальные бэкапы, которые позволяют быстро восстанавливать данные в случае непредвиденных ситуаций.

NAS-устройство поставляется с предустановленной операционной системой QTS, которая предлагает богатый набор функций и приложений, оптимизированных для предприятий. QTS обеспечивает простоту в использовании и управлении, позволяя администраторам эффективно контролировать систему и использовать ее возможности для повышения производительности.

TS-765eU уже доступен для заказа через сеть авторизованных дистрибьюторов и реселлеров QNAP Systems. Компания также предлагает комплексную техническую поддержку и гарантийное обслуживание, обеспечивая бесперебойную работу и защиту инвестиций своих клиентов.