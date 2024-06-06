Компания Samsung Electronics объявила о глобальном запуске новых линеек игровых мониторов Odyssey OLED, Smart дисплеев и мониторов ViewFinity 2024 года.

В столице технологий и инноваций, Сеуле, корпорация Samsung Electronics, мировой лидер в области цифровых технологий, представила революционные новинки на рынке мониторов - новые линейки Odyssey OLED, Smart дисплеев и мониторов ViewFinity для 2024 года.

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В фокусе внимания - две модели из линейки Odyssey OLED 2024 года: Odyssey OLED G8 (модель G80SD) и Odyssey OLED G6 (модель G60SD). Эти модели, являющиеся продолжением линейки OLED-дисплеев Samsung нового поколения, обещают привнести новый уровень качества и удовлетворения потребностей геймеров.

Особенностью Odyssey OLED G8 и G6 является использование технологии OLED, обеспечивающей исключительное качество изображения. Пиксели OLED включаются и выключаются индивидуально, что позволяет достигнуть идеального черного цвета и высокого контрастного соотношения.

Кроме того, мониторы Odyssey OLED поддерживают технологию AMD FreeSync Premium Pro, что обеспечивает плавность и четкость изображения даже при самых быстрых сценах. Они также оснащены функцией DisplayPort Adaptive Sync, предотвращающей разрывы кадра и задержки.

Samsung не забыл и о своих бизнес-клиентах, выпустив линейку мониторов ViewFinity. Эта серия мониторов разработана специально для профессионалов, требующих точности цветопередачи и детализации.

Игровые мониторы Odyssey OLED и мониторы ViewFinity от Samsung Electronics уже доступны для предзаказа по всему миру.