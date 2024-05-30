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Президент РФ одобрил создание госпрограммы по развитию физкультуры и спорта
Программа предполагает инвестиции в размере 1 триллиона рублей на развитие физкультуры и спорта в 2024-2030 годах.

В Москве была организована конференция, на которой министр спорта РФ Дегтярёв одобрил создание комплексной госпрограммы по развитию физкультуры и спорта в России. 

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В своей речи Дегтярёв подчеркнил важность этой инициативы, которая будет способствовать укреплению физической health и развития спортивных талантов. 

«Это очень важно, кабмин будет над ней работать» — заявил он — «Мы делаем все возможное, чтобы создать комфортные условия для проведения спортивных и физкультурных событий, чтобы люди могли заниматься физической активностью». 

Госпрограмма включает в себя следующие пункты: 

- Увеличение доступности спортивного и физкультурного образования для детей, молодежи и пожилого населения 

- Повышение качества спортивных и физкультурных учреждений.

- Поддержка развития профессиональной физической активности.

- Создание более привлекательных условий для проведения спортивных и физкультурных мероприятий.

Дегтярёв также подчеркнул, что эта госпрограмма будет способствовать укреплению физической силы и развития спортивных талантов в стране. 

«Мы делаем все, чтобы люди могли заниматься физической активностью и получать доступ к спорту» — добавил он. 

#россия #закон #спорт
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