Яндекс представил лайт-версию нейросетевой модели, призванную оптимизировать широкий спектр бизнес-процессов. Новая разработка демонстрирует высокую скорость работы и качество ответов, помогая компаниям автоматизировать клиентскую поддержку, создание контента и аналитику.

Компания Яндекс объявила о выпуске новой лайт-версии своей нейросетевой модели - YandexGPT 3 Lite. Данная разработка призвана помочь бизнесу эффективнее решать широкий спектр задач - от клиентской поддержки до создания маркетинговых материалов.

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Согласно внутренним тестам Яндекса, YandexGPT 3 Lite демонстрирует впечатляющие результаты. В сравнении с предыдущей версией, новая модель работает быстрее и дает более качественные и релевантные ответы в 68% случаев. Это стало возможным благодаря усовершенствованной архитектуре нейросети и оптимизации алгоритмов обработки естественного языка.

"Наша цель - предоставить бизнесу мощный и удобный инструмент на базе ИИ, который поможет автоматизировать рутинные процессы, повысить качество клиентского сервиса и ускорить принятие решений, - комментирует Александр Крайнов, руководитель направления ИИ-продуктов Яндекса. - YandexGPT 3 Lite как раз отвечает этим задачам. Модель легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру компаний и может адаптироваться под специфику конкретного бизнеса".

Среди ключевых сценариев использования YandexGPT 3 Lite:

Чат-боты и виртуальные ассистенты для консультирования клиентов в режиме реального времени.

Автоматизация ответов службы поддержки на типовые вопросы пользователей.

Генерация текстового контента: описаний товаров, рекламных текстов, SEO-оптимизированных статей.

Составление дайджестов, резюме встреч и деловой переписки.

Помощь в аналитике данных и подготовке бизнес-отчетов.

Яндекс уже тестирует новую модель с рядом крупных партнеров из финтех, ритейл и медиа индустрий. Первые результаты внедрения показывают сокращение времени обработки клиентских запросов на 30% и рост конверсии в продажах интернет-магазинов на 15%.

"Внедрение YandexGPT 3 Lite в нашу систему поддержки клиентов позволило заметно разгрузить операторов и ускорить решение типовых вопросов. Теперь мы можем обрабатывать на 40% больше обращений без увеличения штата" - делится опытом Мария Сергеева, директор по клиентскому сервису Ozon.

Яндекс планирует и дальше развивать линейку ИИ-продуктов для бизнеса. В ближайших планах - выпуск специализированных моделей для здравоохранения, образования и промышленности. Компания открыта к сотрудничеству с организациями, заинтересованными во внедрении передовых ИИ-технологий.