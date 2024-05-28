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Lenovo использует мобильные процессоры Intel HX в новых игровых ПК Legion 7000K
Lenovo начинает продажи Legion 7000K на базе мобильных процессоров Intel HX, бросая вызов традиционным представлениям о настольных игровых системах.

Компания Lenovo официально представила свои новые игровые настольные компьютеры серии Legion 7000K. Компания выбрала для этих систем мобильные процессоры Intel 14-го поколения, концепцию, известную как Mobile on Desktop (MoDT). В последние годы некоторые китайские производители экспериментировали с этим инновационным подходом, но Lenovo является первым крупным игроком, официально внедрившим эту технологию.

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Серия Legion 7000K может похвастаться впечатляющими техническими характеристиками, включая процессор Intel Core i7-13700HX, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и графику NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Эта мощная аппаратная конфигурация предназначена для обеспечения исключительной производительности в играх, и Lenovo утверждает, что Legion 7000K может обрабатывать требовательные игры с разрешением 4K и частотой кадров до 240 кадров в секунду.

Использование мобильных процессоров в настольных ПК - концепция не новая, но традиционно она рассматривалась как экономичное решение для систем начального уровня. Однако решение Lenovo внедрить эту технологию в свои настольные компьютеры для игр высокого класса - смелый шаг, который потенциально может подорвать рынок традиционных ПК.

"Legion 7000K меняет правила игры для игрового сообщества", - сказал старший менеджер по продуктам Lenovo Джон Ли. "Используя мощность и эффективность мобильных процессоров Intel 14-го поколения, мы смогли создать настольный ПК, который обеспечивает непревзойденную производительность, мобильность и ценность".

Серия Legion 7000K предназначена для удовлетворения потребностей геймеров, создателей контента и профессионалов, которым требуются мощные и надежные системы. Настольные компьютеры отличаются элегантным и компактным дизайном, что упрощает их транспортировку и настройку, а также делает их идеальными для локальных вечеринок, киберспортивных турниров и других мероприятий.

Серия Legion 7000K теперь доступна для предварительного заказа на некоторых рынках по цене от 1500 долларов. Lenovo также анонсировала ряд аксессуаров и периферийных устройств, включая игровые клавиатуры, мыши и гарнитуры, предназначенные для дополнения новых настольных компьютеров.

Хотя некоторые эксперты выразили обеспокоенность по поводу тепловых ограничений и энергопотребления мобильных процессоров в настольных системах, Lenovo уверена, что ее команда инженеров преодолела эти проблемы. Компания внедрила передовые системы охлаждения и технологии управления энергопотреблением для обеспечения оптимальной производительности и экономичности.

#lenovo #инновации #мобильные процессоры #legion #игровые пк #intel hx #modt
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