Смартфон с 6,56-дюймовым дисплеем HD +, чипсетом Unisoc SC9863A1 и 4 ГБ оперативной памяти рассчитан на начинающих пользователей.

Компания HMD Global, производитель телефонов Nokia, официально представила свое последнее бюджетное предложение - HMD Aura.

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HMD Aura может похвастать 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем HD + IPS с разрешением 900 × 1600 пикселей, что делает его неплохим выбором для тех, кто любит просматривать мультимедийный контент в дороге. Примечательно, что устройство оснащено более традиционным дисплеем с соотношением сторон 16: 9, в отличие от аналога Pulse Pro. Такой выбор дизайна, вероятно, понравится пользователям, предпочитающим более классическую работу со смартфоном.

В основе HMD Aura лежит 28-нм чипсет Unisoc SC9863A1, аналогичный тому, что установлен в Nokia C31. Этот процессор работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, обеспечивая более чем достаточную мощь для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, онлайн-трансляция и использование социальных сетей.

С точки зрения производительности процессор устройства был протестирован с использованием GeekBench 6 со следующими результатами. Оценка за одноядерность составляет около 160 баллов, в то время как оценка за многоядерность достигает 725 баллов. Эти цифры указывают на то, что HMD Aura способен с легкостью справляться со сложными задачами.

HMD Aura явно ориентирован на экономных потребителей, которым требуется надежный и производительный смартфон для повседневных нужд. Благодаря дисплею, процессору и объему памяти это устройство способно стать популярным выбором в сегменте начального уровня, предлагая пользователям привлекательное сочетание производительности, качества отображения и доступности.