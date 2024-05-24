VK объявила о закрытии мессенджера ICQ, который прекратит свою работу 26 июня. Компания объяснила это решение падением популярности сервиса.

Компания VK объявила о своем решении закрыть проект мессенджера ICQ, некогда являвшегося символом онлайн-общения. С 26 июня сервис, оставивший яркий след в истории интернета, официально прекратит свою работу.

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ICQ, запущенный в далеком 1996 году, стал одним из первых мессенджеров, завоевавших популярность во всем мире. Его инновационные для того времени функции, такие как обмен мгновенными сообщениями, передача файлов и возможность создания групповых чатов, привлекали миллионы пользователей. "Аська", как ласково называли ICQ в России, стала неотъемлемой частью жизни многих людей, позволяя им оставаться на связи с друзьями и близкими, делиться новостями и обмениваться информацией.

Однако с течением времени и появлением новых конкурентов, таких как WhatsApp, Telegram и Viber, популярность ICQ начала снижаться. Несмотря на попытки VK вдохнуть новую жизнь в проект, внедряя новые функции и улучшая интерфейс, мессенджер так и не смог вернуть себе былую славу.

Решение о закрытии ICQ, как сообщается, было принято после тщательного анализа ситуации и перспектив развития проекта. VK намерена сосредоточить свои усилия на других сервисах, в частности на социальной сети "ВКонтакте" и мессенджере "VK Мессенджер", которые пользуются большей популярностью у пользователей.

Закрытие ICQ вызвало неоднозначную реакцию у пользователей. Многие с грустью восприняли новость о завершении работы сервиса, с которым связаны теплые воспоминания и ностальгия по прошлому. Другие же считают, что это закономерный итог эволюции интернет-технологий и естественный процесс смены поколений сервисов.

"ICQ навсегда останется в нашей памяти как символ эпохи зарождения онлайн-общения. Этот мессенджер подарил нам множество ярких моментов и помог наладить связь с людьми по всему миру. Мы благодарны всем пользователям, которые были с нами на протяжении этого долгого пути", – говорится в официальном заявлении VK.

Компания обещает обеспечить плавный переход пользователей на другие сервисы и сохранить их данные. В ближайшее время VK планирует выпустить подробную инструкцию о том, как перенести контакты и историю переписки из ICQ в "VK Мессенджер".