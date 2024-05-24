Стартап, специализирующийся на генеративных технологиях AI, объявил о успешном раунде финансирования Series F. Облачный сервис Data Engine компании ускоряет разработку ИИ-моделей.

Стартап Scale AI, один из ведущих игроков на рынке генеративных технологий искусственного интеллекта, объявил о привлечении инвестиций в размере $1 млрд в рамках раунда финансирования Series F.

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После этого раунда оценка компании достигла впечатляющей отметки в $13,8 млрд, что подтверждает ее лидерство в быстро развивающейся сфере AI. Основанный в 2016 году, Scale AI сосредоточился на разработке ИИ-моделей, которые могут обрабатывать и анализировать огромные объемы данных. Эти модели, основанные на последних достижениях в области машинного обучения и искусственного интеллекта, способны значительно ускорить и упростить процесс анализа данных.

Флагманская разработка компании, облачный сервис Generative AI Data Engine, является настоящим революционным достижением в сфере обработки и подготовки данных. Он позволяет компаниям быстро и эффективно обучать свои ИИ-модели, значительно сокращая время и ресурсы, необходимые для сбора и очистки данных. "Мы рады объявить об этом важном достижении", - сказал CEO и сооснователь Scale AI Адам Кейн. "Этот раунд финансирования поможет нам ускорить развитие наших технологий и расширить их применение в различных отраслях.

Наши решения уже помогают компаниям по всему миру оптимизировать свои процессы анализа данных и мы только в начале пути". Generative AI Data Engine - это всеобъемлющее решение, которое преобразует сложные процессы подготовки данных в простую и интуитивно понятную процедуру. Он позволяет автоматизировать сбор данных из различных источников, включая веб-сайты, документы, изображения и видео. "Scale AI - это компания, которая действительно меняет правила игры в мире искусственного интеллекта", - сказал один из ведущих инвесторов, партнер Sun Capital Мартин Маскат. "Их приверженность инновациям и решительная сосредоточенность на создании продуктов, которые решают реальные проблемы, впечатляют. Мы верим, что их подход к генеративным технологиям AI приведет к революционным изменениям в том, как мы используем данные в будущем".

Scale AI уже сотрудничает с рядом ведущих мировых компаний, включая предприятия розничной торговли, финансовые учреждения и организации здравоохранения. Решения стартапа помогают оптимизировать их операции, принимать более информированные решения и улучшать обслуживание клиентов.

С недавним раундом финансирования Scale AI намерен расширить свою команду, инвестировать в дальнейшее развитие технологий и увеличить присутствие на глобальном рынке. Стартап также планирует расширить спектр своих решений, чтобы охватить новые области применения генеративного AI.

Mundo AI, глобальный лидер в области искусственного интеллекта, объявил о заключении стратегического партнерства с Scale AI. Объединение технологий сторон и экспертизы приведет к созданию нового поколения решений в области AI, доступных для бизнеса по всему миру. "Это партнерство является еще одним подтверждением нашей приверженности созданию экосистемы, которая продвигает инновационные решения в области AI", - сказал исполнительный директор Mundo AI Хавьер Перес. "Решения Scale AI идеально дополняют наш портфель, и мы с нетерпением ждем возможностей, которые откроются перед нами благодаря этому сотрудничеству".

Ожидается, что в результате сотрудничества будут созданы новые решения, которые изменят правила игры в таких отраслях, как финтех, здравоохранение и безопасность. Стороны также планируют совместную разработку продуктов, которые выйдут за рамки существующих возможностей на рынке AI.

В мире, где данные становятся все более ценным ресурсом, инновационные подходы Scale AI к их обработке и анализу привлекают все больше внимания. С недавним раундом финансирования и партнерством с Mundo AI компания укрепляет свое положение в качестве лидера в области генеративных технологий AI и создает новые возможности для бизнеса по всему миру.