Госкорпорация "Ростех" и телеком-оператор "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности, планируя реализовать совместные проекты и обмениваться данными об актуальных киберугрозах.

В сфере информационной безопасности российский рынок зафиксировал сегодня значимое событие: Государственная корпорация "Ростех" и один из лидеров телекоммуникационного рынка "Ростелеком" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на укрепление защиты данных и кибербезопасности в стране.

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В соответствии с подписанным документом, стороны приступили к совместной работе по усилению информационной безопасности. Соглашение предусматривает тесное взаимодействие между группами компаний, специализирующихся на защите данных. Со стороны "Ростелекома" в этом процессе участвует группа компаний "Солар", а от "Ростеха" - компания "РТ-Информационная безопасность". Обе структуры обладают значительным опытом и экспертизой в области кибербезопасности, что позволит им совместно решать сложные задачи в этой сфере.

Планируемые совместные проекты в области информационной безопасности (ИБ) будут направлены на создание и внедрение передовых решений для защиты критически важной инфраструктуры, государственных и коммерческих организаций от киберугроз. Учитывая растущую сложность и разнообразие кибератак, сотрудничество "Ростеха" и "Ростелекома" приобретает особую актуальность.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет обмен данными об актуальных киберугрозах. Это позволит обеим компаниям оперативно реагировать на новые вызовы в сфере кибербезопасности и своевременно обновлять свои системы защиты.

Стороны также договорились о совместном продвижении своих решений, продуктов и технологий на российском и зарубежных рынках. Этот шаг призван не только укрепить позиции российских разработок на мировой арене, но и обеспечить технологический суверенитет страны, что особенно важно в условиях глобальной цифровой трансформации.

Особое внимание в рамках соглашения уделяется задачам импортозамещения. Совместными усилиями "Ростеха" и "Ростелекома" планируется создать конкурентоспособные отечественные продукты и технологии, способные заменить импортные аналоги и обеспечить независимость российской экономики от иностранных поставщиков в сфере ИБ.

"Этот шаг является важным шагом к укреплению информационной безопасности нашей страны. Совместными усилиями мы сможем создать более защищенную цифровую среду, что особенно актуально в условиях постоянного развития технологий и появления новых киберугроз", - отметил генеральный директор "Ростеха".

Со своей стороны, руководитель "Ростелекома" подчеркнул, что сотрудничество с "Ростехом" позволит обеим компаниям объединить свои силы и знания для достижения новых высот в области кибербезопасности. "Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем предложить рынку передовые решения, которые будут способствовать развитию цифровой экономики России и обеспечивать безопасность наших клиентов", - сказал он.

Эксперты отмечают, что такое масштабное сотрудничество между двумя крупнейшими российскими компаниями в области ИБ может стать катализатором развития отечественной промышленности кибербезопасности. В перспективе это может привести к созданию новых рабочих мест, развитию научно-исследовательской деятельности и укреплению позиций России на международном рынке ИБ.

Подписание соглашения между "Ростехом" и "Ростелекомом" демонстрирует их готовность к активной работе на направлении информационной безопасности, что в свою очередь, свидетельствует о серьезном подходе к обеспечению безопасности цифровых данных в России.