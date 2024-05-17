В партнерстве с «Газпром гелий сервис», завод «Уралкриомаш» начал разработку первого в России облегченного контейнера-цистерны для перевозки и хранения сжиженных углеводородных газов, что позволит оптимизировать логистику и увеличить объемы поставок.

В Екатеринбурге на производственных мощностях завода "Уралкриомаш", который является частью концерна "Уралвагонзавод" под эгидой госкорпорации "Ростех", стартовало создание инновационной разработки — первого в России облегченного контейнера-цистерны для перевозки и временного хранения сжиженных углеводородных газов, таких как пропан и бутан, а также их смесей. Проект реализуется в партнерстве с ООО "Газпром гелий сервис".

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Этот шаг станет значительным вкладом в развитие инфраструктуры для транспортировки газов в России и откроет перед отечественной промышленностью новые возможности для улучшения логистики и снижения затрат на перевозку энергоносителей. Контейнер-цистерна предназначена для работы с неохлажденными сжиженными газами, что позволяет использовать её для доставки продукции с Амурского газоперерабатывающего завода непосредственно конечным потребителям.

Облегченная конструкция контейнера-цистерны разработана с использованием современных материалов и технологий, что обеспечивает не только снижение веса транспортного средства, но и повышение его эксплуатационной безопасности и эффективности. В частности, применение специальных легированных сталей и композитных материалов позволяет уменьшить тару при сохранении высоких показателей прочности и долговечности.

"На сегодняшний день, разработка и внедрение таких инновационных решений как облегченный контейнер-цистерна имеет стратегическое значение для всей отрасли. Это позволит нам оптимизировать транспортировку сжиженных газов, укрепить энергетическую безопасность страны и повысить экономическую эффективность использования газовых ресурсов", — комментирует директор "Уралкриомаш" Алексей Коротков.

Сотрудничество с "Газпром гелий сервис" в рамках данного проекта предусматривает не только совместную разработку, но и последующее тестирование контейнеров на реальных транспортных маршрутах. Это позволит адаптировать продукцию к специфическим условиям эксплуатации и максимально учесть все требования и пожелания заказчика.

По словам генерального директора ООО "Газпром гелий сервис" Андрея Ермилова, "проект создания облегченного контейнера-цистерны важен для оптимизации всей цепочки поставок сжиженных углеводородных газов, от производителя до конечного потребителя. Это позволит существенно увеличить объемы поставок, сократить расходы на транспортировку и повысить надежность поставок".

Введение в эксплуатацию новых контейнеров-цистерн запланировано уже на следующий год, и ожидается, что это станет новым шагом в сторону повышения эффективности и безопасности российской газовой инфраструктуры на многие годы вперед.