Компания Vivo официально представила свой новый флагманский смартфон X100 Ultra, оснащённый мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и передовой 200-мегапиксельной камерой с перископической оптикой.

Компания Vivo официально анонсировала свой новый флагманский смартфон X100 Ultra, который обещает стать одним из самых мощных и инновационных устройств на рынке. Модель оснащена новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что гарантирует пользователям беспрецедентную производительность и энергоэффективность.

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Основное внимание уделяется камере X100 Ultra, оснащенной 200-мегапиксельной матрицей с перископической оптикой. Этот модуль позволяет получать четкие и детализированные снимки даже в условиях низкой освещенности, а также обеспечивает 10-кратный оптический зум без потери качества. Камера также поддерживает новейшие технологии искусственного интеллекта для улучшения качества фотографий, включая режимы ночной съемки, портретной съемки и макрофотографии.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, установленный в X100 Ultra, обещает впечатляющую производительность для всех задач, будь то игры, видеообработка или многозадачность. Смартфон получил 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти, что позволяет пользователям хранить огромное количество данных и приложений без необходимости использования внешних накопителей. Экран устройства также впечатляет: 6.8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200x1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также плавную работу интерфейса.

Одновременно с X100 Ultra компания Vivo представила две более доступные модели: Vivo X100s и X100s Pro. Эти устройства также предлагают высокую производительность и передовые технологии, но по более доступной цене. Vivo X100s оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 и 108-мегапиксельной основной камерой, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством. Модель X100s Pro, в свою очередь, получила некоторые улучшения в виде 144 Гц дисплея и более емкой батареи, что делает её идеальной для геймеров и активных пользователей.

Все три модели работают под управлением последней версии операционной системы Android с фирменной оболочкой Vivo. В дополнение к передовым техническим характеристикам, новые смартфоны получили стильный и эргономичный дизайн, доступный в нескольких цветовых вариантах.

Ожидается, что X100 Ultra, X100s и X100s Pro поступят в продажу в третьем квартале 2024 года, а их цена будет варьироваться в зависимости от конфигурации и региона.