В обновлении iOS 17.5 от Apple представлены функции оповещения о Bluetooth-трекерах, Repair State для безопасного ремонта и возможность загрузки приложений напрямую с сайтов разработчиков.

Apple продолжает радовать пользователей своими решениями, выпустив очередное обновление операционной системы iOS 17.5. В этом обновлении компания представила несколько функций, которые делают использование iPhone еще более безопасным и удобным.

реклама

Одной из ключевых новинок стала функция оповещения о Bluetooth-трекерах. Новая функция позволяет пользователям получать уведомления, если рядом обнаруживаются неизвестные Bluetooth-трекеры, которые могут следить за ними без их ведома. Это особенно полезно в случаях, когда злоумышленники пытаются использовать трекеры для незаконного слежения. Теперь владельцы iPhone могут быть уверены, что их личное пространство под надежной защитой.

Еще одной важной функцией в iOS 17.5 стала Repair State. Эта функция позволяет ремонтировать iPhone без отключения системы поиска Find My. Ранее пользователям приходилось отключать Find My перед тем, как сдавать устройство в ремонт, что создавало дополнительные неудобства и риски. С новой функцией процесс ремонта становится проще и безопаснее, так как Find My продолжает работать, обеспечивая возможность отслеживания устройства даже во время ремонта.

Кроме того, Apple сделала решительный шаг навстречу разработчикам, добавив возможность загрузки приложений напрямую с их сайтов. Теперь пользователи могут скачивать приложения не только из App Store, но и напрямую с сайтов разработчиков. Это нововведение открывает новые возможности для создателей программного обеспечения, позволяя им предлагать свои продукты непосредственно пользователям. В то же время, Apple гарантирует, что все приложения, загружаемые с сайтов, проходят строгую проверку безопасности, чтобы защитить пользователей от потенциальных угроз.