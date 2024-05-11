Deepx, специализирующийся на разработке специализированных чипов для решения задач искусственного интеллекта, объявил о привлечении $80,5 млн в рамках раунда финансирования Series C.

Южнокорейский стартап Deepx, специализирующийся на разработке специализированных чипов для решения задач искусственного интеллекта (ИИ), объявил о проведении раунда финансирования Series C, в результате которого компания получила $80,5 млн. В этом инвестиционном раунде участие приняли такие крупные инвестиционные фонды, как SkyLake Equity Partners, BNW Investments, AJU IB и TimeFolio Asset Management.

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Deepx был основан в 2017 году с целью разработки и производства специализированных чипов, которые могут эффективно выполнять задачи машинного обучения и глубокого обучения. Компания активно работает над созданием инновационных решений, способных ускорить и оптимизировать процессы ИИ в различных отраслях, таких как финансы, здравоохранение, автомобильная промышленность и т.д.

Инвестиции, полученные в рамках раунда Series C, позволят Deepx ускорить разработку новых продуктов и технологий, а также расширить свою деятельность на международном рынке. Компания планирует использовать средства для увеличения числа сотрудников, наращивания исследовательских и разработочных мощностей, а также для развития партнерских отношений с ключевыми игроками в сфере ИИ.

Инвестиционные фонды, принявшие участие в раунде финансирования, высоко оценили потенциал Deepx и уверены в успешности его дальнейшего развития. По словам представителей фондов, компания Deepx является одним из лидеров в области разработки специализированных чипов для ИИ и имеет все шансы стать глобальным игроком на рынке.

Результаты раунда финансирования Series C подтверждают растущий интерес к инновационным технологиям искусственного интеллекта со стороны инвесторов. Это свидетельствует о том, что Deepx находится на правильном пути и имеет все необходимые ресурсы для дальнейшего развития и успеха в своей области деятельности.