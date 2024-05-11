Китайский технологический гигант Huawei планирует полностью отказаться от использования операционной системы Android и представить свою собственную операционную систему HarmonyOS Next в текущем году.

Китайский технологический гигант Huawei планирует полностью отказаться от использования операционной системы Android от компании Google в своих продуктах уже в текущем году. Для достижения этой цели компания активно работает над разработкой и представлением собственной операционной системы под названием HarmonyOS Next.

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Huawei, один из крупнейших производителей смартфонов в мире, столкнулся с серьезными трудностями после введения санкций США в 2019 году. В результате этих санкций, Google прекратила предоставлять Huawei доступ к своей операционной системе Android и связанным с ней сервисам, что серьезно затруднило развитие и продвижение продукции компании на мировом рынке.

В ответ на эти ограничения, Huawei начала активно разрабатывать собственную операционную систему HarmonyOS, которая должна стать альтернативой Android. Первоначально HarmonyOS была представлена в виде операционной системы для устройств IoT (Internet of Things), однако теперь Huawei решила адаптировать ее под смартфоны и другие мобильные устройства.

HarmonyOS Next, как ожидается, будет обладать высокой производительностью, безопасностью и удобством использования. Компания уверена, что новая операционная система позволит ей полностью избавиться от зависимости от Android и Google, а также предложить пользователям уникальный и инновационный опыт использования мобильных устройств.

Представители Huawei уже заявили, что первые устройства с HarmonyOS Next появятся на рынке в ближайшее время. Это станет важным шагом для компании в ее стремлении стать лидером на мировом рынке мобильных технологий и обеспечить свою независимость от американских компаний.