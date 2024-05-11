Компания ASRock анонсировала новую материнскую плату W790 WS R2.0, ориентированную на процессоры Intel Xeon W-3400 и W-2400. Новинка сохраняет ключевые возможности предыдущей модели, но предлагает более доступную цену, расширяя круг потенциальных пользователей.

Компания ASRock представила новую материнскую плату для рабочих станций, W790 WS R2.0, ориентированную на процессоры Intel Xeon W-3400 и W-2400 с разъемом LGA 4677.

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Несмотря на то, что название платы предполагает, что это вторая ревизия модели W790 WS, выпущенной ASRock в феврале прошлого года, на самом деле W790 WS R2.0 является более доступной версией оригинальной платы. Новинка сохраняет ключевые особенности и возможности предшественницы, но при этом предлагается по более привлекательной цене, делая ее более доступной для широкого круга пользователей.

Материнская плата W790 WS R2.0 построена на чипсете Intel W790 и поддерживает процессоры Intel Xeon W-3400 и W-2400 на сокете LGA 4677. Это позволяет использовать мощные 4-х и 8-ядерные процессоры Xeon, ориентированные на профессиональные задачи, такие как 3D-моделирование, видеомонтаж, машинное обучение и другие сферы, требующие высокой вычислительной мощности.

Плата оснащена 8 слотами для модулей оперативной памяти DDR5, поддерживающими до 512 ГБ RAM. Это делает ее идеальным выбором для рабочих станций, где требуется большой объем памяти для ресурсоемких приложений. Кроме того, W790 WS R2.0 предлагает 4 слота PCIe 5.0 x16, позволяющие установить мощные видеокарты, необходимые для графически-ориентированных задач.

Для подключения накопителей плата оснащена 8 портами SATA 6 Гбит/с и 2 слотами M.2 с поддержкой интерфейсов PCIe 5.0 NVMe. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных и достаточное количество портов для установки нескольких SSD и жестких дисков.

В области сетевых интерфейсов W790 WS R2.0 предлагает две сетевые карты Intel i225-V 2,5 Гбит/с, которые могут работать в режиме Link Aggregation для объединения пропускной способности. Также присутствует порт 10 Гбит/с Ethernet, что делает плату готовой к высокоскоростным сетевым задачам.

Для аудио реализована 7.1-канальная звуковая подсистема на чипе Realtek ALC4080, поддерживающая высококачественное звучание. Кроме того, плата оснащена богатым набором портов ввода-вывода, включая HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen 2, USB-C и другие.

Стоит отметить, что W790 WS R2.0 поддерживает широкий спектр функций управления и мониторинга, характерных для профессиональных рабочих станций. Это включает в себя встроенный BMC-контроллер для удаленного управления, датчики температуры, вентиляторов и напряжения, а также расширенные возможности настройки BIOS.