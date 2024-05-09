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Минцифры России планирует запустить федеральную сеть Интернета вещей на базе 450 МГц к 2026 году
К 2026 году Минцифры планирует развернуть сеть "интернета вещей" федерального масштаба, используя диапазон 450 МГц.

Минцифры России объявило о инициативе, которая, по мнению министерства, революционизирует сферу Интернета вещей (IoT) в стране. Министерство предложило перепрофилировать диапазон радиочастот 450 МГц для развертывания общефедеральной сети IoT, которая, как ожидается, будет запущена в 2026 году. Этот шаг является частью стратегии правительства по цифровой трансформации и укреплению России как лидера в области инновационных технологий.


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Диапазон 450 МГц, который ранее использовался для аналогового телевещания, имеет уникальные характеристики, идеально подходящие для IoT-соединений. Длина волны этого диапазона позволяет сигналу преодолевать большие расстояния и проникать в здания, что делает его идеальным выбором для обеспечения широкомасштабного покрытия и надежной связи для устройств Интернета вещей.

"Мы видим огромный потенциал в сфере Интернета вещей для трансформации различных отраслей и улучшения повседневной жизни наших граждан, перепрофилирование диапазона 450 МГц позволит создать надежную и безопасную сеть IoT, которая будет охватывать всю страну. Это откроет безграничные возможности для развития умных городов, промышленности 4.0, сельского хозяйства, логистики и многих других областей", заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Шадаев Максут.

Предлагаемая сеть IoT будет работать на основе низкоскоростных узкополосных технологий, что идеально подходит для подключения огромного количества устройств с низким энергопотреблением, таких как датчики, счетчики и трекеры. Этот подход отличается от традиционных высокоскоростных широкополосных сетей, которые используются для мобильной связи и доступа в Интернет.

Минцифры подчеркивает, что сеть будет иметь множество преимуществ, включая низкую стоимость развертывания и эксплуатации, высокую энергоэффективность и улучшенную безопасность. Министерство также отмечает, что сеть будет иметь решающее значение для поддержки критически важных инфраструктурных проектов, обеспечивая надежную связь для удаленного мониторинга и управления устройствами.

Для реализации этой инициативы Минцифры планирует тесно сотрудничать с отраслевыми лидерами и заинтересованными сторонами: "Мы приглашаем операторов связи, разработчиков технологий и интеграторов принять активное участие в этом проекте. Совместная работа позволит нам создать экосистему, которая будет стимулировать инновации, создавать новые рабочие места и укреплять позиции России на глобальном рынке IoT".

В рамках подготовки к запуску сети в 2026 году Минцифры планирует провести ряд пилотных проектов для отработки технологий и бизнес-моделей. Министерство также будет работать над созданием нормативно-правовой базы, которая будет регулировать использование сети и обеспечивать защиту данных и конфиденциальность пользователей.

#россия #промышленность #минцифры #сельское хозяйство #цифровизация #интернет вещей #iot #умные города #450 мгц
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