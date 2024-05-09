Мероприятие направлено на укрепление двустороннего военного сотрудничества и повышение готовности к неконвенциональным угрозам.

Вооруженные силы Китая и Камбоджи готовятся к проведению совместных учений «Золотой дракон-2024», которые пройдут с середины по конец мая на территории Камбоджи. Это ежегодное мероприятие, ставшее традицией, знаменует шестую по счету совместную тренировку двух стран, направленную на укрепление стратегического партнерства и повышение оперативной совместимости вооруженных сил.





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«Золотой дракон» проводится с 2016 года и символизирует прочные двусторонние отношения между Пекином и Пномпенем. В этом году учения будут сосредоточены на противодействии терроризму, гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий. Порядка 300 военнослужащих из обеих стран будут участвовать в ряде тактических упражнений, включая симуляцию спасательных операций и обезвреживание взрывных устройств.

Министерство обороны Камбоджи приветствовало участие Народно-освободительной армии Китая, отметив, что «Золотой дракон-2024» не только укрепит военное сотрудничество, но и послужит платформой для обмена знаниями и опытом в борьбе с неконвенциональными угрозами. «Эти учения важны для поддержания стабильности в регионе и демонстрируют нашу приверженность совместной работе в области безопасности», заявил представитель министерства.

Со стороны Китая участие в учениях подтверждено представителями Народно-освободительной армии, которые подчеркнули, что «Золотой дракон» служит важным инструментом для улучшения взаимопонимания и доверия между двумя странами, а также для развития их совместных навыков реагирования на современные угрозы. В последние годы Китай и Камбоджа активно развивают свои отношения, что отражается в разнообразных областях сотрудничества, включая экономику, инфраструктурные проекты и оборону. Подобное взаимодействие вызывает беспокойство со стороны некоторых западных стран, которые внимательно следят за растущим влиянием Китая в регионе. Однако официальные лица из Пекина и Пномпеня неоднократно подчеркивали, что их партнерство основано на взаимном уважении и направлено исключительно на поддержание мира и процветания в Юго-Восточной Азии.

На фоне геополитической напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе учения «Золотой дракон-2024» привлекут внимание наблюдателей со всего мира, которые стремятся понять, как развивающаяся кооперация между вооруженными силами Китая и Камбоджи может повлиять на баланс сил и безопасность в регионе.