В рамках усилий по ограничению технологического влияния Китая, Министерство торговли США полностью аннулировало лицензии Intel и Qualcomm на экспорт полупроводников для Huawei, что серьезно ударяет по возможностям китайской компании в производстве электроники.

В рамках продолжающихся усилий по ограничению технологического влияния Китая, Министерство торговли Соединенных Штатов объявило о полной аннуляции ранее выданных лицензий, разрешающих американским компаниям Intel и Qualcomm экспортировать полупроводники для китайской компании Huawei. Это решение наносит серьезный удар по возможностям Huawei в производстве продвинутых электронных устройств, включая ноутбуки и смартфоны.

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Министерство торговли заявило, что данное решение было принято в интересах национальной безопасности США и для защиты американских технологических инноваций от потенциального нежелательного использования со стороны иностранных государств. Это действие является частью более широкой стратегии администрации США по ограничению доступа китайских компаний к передовым американским технологиям, особенно в области полупроводников, которые считаются критически важными для национальной безопасности и экономического превосходства.

Intel и Qualcomm, две из ведущих американских компаний в области производства чипов, уже столкнулись с серьезными ограничениями в отношении экспорта своей продукции в Huawei с момента введения первых санкций в 2019 году. Однако последняя мера полностью лишает эти компании возможности продолжать сотрудничество с Huawei, что, безусловно, окажет значительное влияние на финансовые показатели и операционную деятельность как Intel, так и Qualcomm.

Для Huawei это новое ограничение означает дальнейшее усложнение ситуации с поставками ключевых компонентов для своей продукции. Компания уже столкнулась с сокращением продаж и ухудшением позиций на международном рынке в результате предыдущих санкций. Ограничения на поставки чипов могут привести к дальнейшему снижению производства и продаж устройств Huawei, что, в свою очередь, может иметь широкие последствия для глобальной электронной промышленности и рынка потребительских технологий.

Реакция со стороны Huawei и китайского правительства ожидается в ближайшее время. Эксперты полагают, что это решение может усилить напряженность в торговых и технологических отношениях между США и Китаем, а также стимулировать Китай ускорить разработку и производство собственных полупроводников в рамках стратегии "Маджордомо-2025".