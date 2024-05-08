Госкорпорация "Росатом" и ООО "Орион" объявили о создании совместного предприятия для разработки и выпуска микроконтроллеров, предназначенных для шифрования информации в серверах и других устройствах. Проект предполагает инвестиции свыше 100 млн рублей и запуск R&D-центра в Иваново.

Ведущий российский холдинг в области атомной энергетики «Росатом» и структура «Аквариуса» ООО «Орион» объединяют свои усилия для создания совместного предприятия по разработке и производству микроконтроллеров для шифрования данных. Инвестиции в этот амбициозный проект составят более 100 миллионов рублей, что свидетельствует о серьезных намерениях партнёров.

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Основной целью нового предприятия станет производство высокотехнологичных микроконтроллеров, предназначенных для использования в серверах, системах хранения данных, терминалах оплаты и других устройствах, где важна безопасность и надёжность хранения информации. Планируется запустить R&D-центр в городе Иваново, который станет инновационным центром разработки новейших технологий в области криптографии и микроэлектроники.

Производство микроконтроллеров будет осуществляться на современном заводе «Аквариуса» в городе Шуя. Партнёры планируют добиться высокой производительности и качества продукции, устанавливая планку на уровне от 10 до 100 тысяч микроконтроллеров в год. Этот шаг позволит удовлетворить спрос на инновационные решения в области кибербезопасности и укрепить позиции российских компаний на мировом рынке высокотехнологичной продукции.

Эксперты считают, что совместный проект «Росатома» и структуры «Аквариуса» обещает стать важным шагом в развитии отечественной электронной промышленности. Он позволит создать конкурентоспособные продукты, обеспечивающие высокий уровень защиты информации и способствующие развитию цифровой инфраструктуры страны.