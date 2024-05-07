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AlmaLinux создает новую группу по интересам для углубленного развития ИИ
Команда проекта AlmaLinux анонсировала создание специальной группы по интересам (SIG), фокусирующейся на развитии технологий высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.

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Команда проекта AlmaLinux, одной из ведущих дистрибутивов Linux, объявила о создании новой специальной группы по интересам (SIG), которая будет сосредоточена на развитии высокопроизводительных вычислений (НРС) и искусственного интеллекта (ИИ). Новое подразделение, получившее название AlmaLinux HPC and AI SIG, уже начало активную работу под руководством Хайдена Барнса (Hayden Barnes), менеджера сообщества open source по задачам ИИ в корпорации HPE.

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Цель создания AlmaLinux HPC and AI SIG заключается в углублении интеграции и оптимизации решений для НРС и ИИ в рамках дистрибутива AlmaLinux. Это направление становится всё более актуальным на фоне растущего спроса на мощные вычислительные ресурсы для решения сложных задач в науке, финансах, производстве и других секторах экономики.

Хайден Барнс, возглавляющий новую SIG, обладает обширным опытом в области open source и ИИ. В своей предыдущей роли в HPE он активно работал над развитием сообщества и внедрением передовых технологий ИИ. Барнс выразил уверенность в том, что AlmaLinux HPC and AI SIG сможет значительно продвинуть возможности AlmaLinux в сфере высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.

"Мы рады приветствовать Хайдена и всю команду AlmaLinux HPC and AI SIG. Это важный шаг для нашего проекта, который позволит нам улучшить поддержку НРС и ИИ, делая AlmaLinux ещё более привлекательным для научных и технологических сообществ", сказал Алексей Волков, один из основателей проекта AlmaLinux.

Участники SIG планируют работать над адаптацией и оптимизацией подходящих под AlmaLinux пакетов и инструментов для НРС и ИИ, а также организовывать обучающие мероприятия и вебинары для расширения круга пользователей и разработчиков. Ожидается, что первые результаты работы группы будут представлены в ближайшие несколько месяцев.

#искусственный интеллект #высокопроизводительные вычисления #hpc #almalinux #sig #технологическое развитие
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