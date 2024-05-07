Российский президент Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 мая для обсуждения широкого спектра вопросов, включая региональную безопасность, экономическое сотрудничество и мирный процесс в Нагoрном-Карабахе.

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что 8 мая состоится двусторонняя встреча Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года. Как известно, тогда в регионе разразился настоящий вооруженный конфликт.

По словам Юрия Ушакова, у Владимира Путина и Никола Пашиняна накопилось много вопросов, требующих незамедлительного обсуждения в личном формате. В частности, планируется обсудить ход реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, достигнутых в ноябре 2020 года. Как подчеркнул помощник президента РФ, ситуация в регионе остается сложной, и требуются скоординированные действия для ее стабилизации.

Кроме того, стороны затронут тему развития двусторонних отношений между Россией и Арменией, включая совместные проекты в сфере экономики, безопасности и культуры. Как известно, Армения является членом Евразийского экономического союза, и для Москвы сотрудничество с Ереваном имеет стратегическое значение.

Также не остается в стороне и сирийская проблематика, ведь Армения является одним из ключевых участников миссии ОДКБ в этой стране. И здесь также есть над чем поработать, чтобы обеспечить устойчивый мир и безопасность.

Встреча пройдет в Москве, и, по словам Ушакова, ее продолжительность будет зависеть от того, насколько плодотворным окажется обсуждение накапливавшихся в последнее время вопросов. Журналисты со своей стороны также надеются получить ответы на многие вопросы, касающиеся ситуации на Южном Кавказе.

Граждане также ждут от лидеров конкретных решений и действий, направленных на укрепление стабильности и процветание региона.

С учетом обширной повестки дня и значимости этих двусторонних отношений, встреча между Путиным и Пашиняном становится ключевым событием в дипломатической сфере. Результаты переговоров, без сомнения, окажут влияние не только на двусторонние отношения России и Армении, но и на структуру безопасности и сотрудничества в Южном Кавказе и за его пределами