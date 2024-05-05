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Intel подтверждает выход процессоров Panther Lake на 18A техпроцессе в 2025 году
Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер подтвердил, что следующее поколение процессоров Panther Lake будет запущено в производство в середине 2025 года, как и планировалось. Новые процессоры будут основаны на передовом 18A техпроцессе.

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Компания Intel продолжает двигаться к возвращению лидерства в полупроводниковой индустрии. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер подтвердил на недавнем мероприятии, что следующее поколение процессоров, известное под кодовым названием Panther Lake, будет запущено в производство в середине 2025 года, как и планировалось изначально. Эти процессоры будут основаны на передовом 18A техпроцессе, который обещает значительное повышение производительности и энергоэффективности.

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"Мы неуклонно следуем нашей дорожной карте по развитию техпроцесса и рады сообщить, что Panther Lake идет по графику," – заявил Гелсингер. "18A – это ключевой этап в нашей стратегии, и мы уверены, что он позволит нам предложить нашим клиентам самые передовые вычислительные решения."

Переход на 18A техпроцесс знаменует собой важный шаг для Intel. Он предполагает использование новой архитектуры транзисторов RibbonFET и технологии PowerVia, которая обеспечивает подачу питания с обратной стороны кристалла. Эти инновации позволят значительно увеличить плотность размещения транзисторов, снизить энергопотребление и повысить производительность процессоров.

Panther Lake, как ожидается, станет прямым конкурентом процессорам AMD и Apple на базе ARM. Intel делает ставку на то, что новый техпроцесс и архитектура процессоров помогут компании вернуть утраченные позиции на рынке высокопроизводительных вычислений.

Аналитики отрасли отмечают, что успешный запуск Panther Lake в 2025 году может стать поворотным моментом для Intel. Это продемонстрирует способность компании конкурировать на равных с другими лидерами отрасли и вернет доверие инвесторов.

"Успех Panther Lake имеет решающее значение для будущего Intel," – говорит аналитик, эксперт по полупроводниковой индустрии. "Если компания сможет выполнить свои обещания по производительности и энергоэффективности, это может изменить расстановку сил на рынке." 

Помимо Panther Lake, Intel также работает над другими проектами, включая развитие технологий упаковки чипов и создание собственного производства контрактных микросхем. Компания инвестирует миллиарды долларов в расширение своих производственных мощностей в США и Европе, стремясь стать крупнейшим производителем полупроводников в мире.

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