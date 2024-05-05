Компания Samsung Electronics объявила о создании первого в мире мобильного процессора, изготовленного по передовому 3-нанометровому техпроцессу с использованием искусственного интеллекта.

Компания Samsung Electronics объявила о создании первого в мире мобильного процессора, изготовленного по передовому 3-нанометровому техпроцессу с использованием искусственного интеллекта. Это событие в истории развития полупроводниковой отрасли может кардинально изменить подходы к проектированию и производству микрочипов.

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Новый 3-нм чип, получивший название Exynos 2300, был практически полностью разработан с помощью систем искусственного интеллекта, сократив участие инженеров-проектировщиков до минимума. По словам представителей Samsung, применение ИИ-технологий позволило ускорить и оптимизировать весь процесс создания чипа, от первоначальной концепции до окончательной компоновки.

"Использование искусственного интеллекта в процессе проектирования Exynos 2300 стало поистине революционным прорывом для нас, - заявил Ким Ки Нам, исполнительный вице-президент подразделения System LSI в Samsung Electronics. - Ранее на создание такого сложного чипа ушли бы годы напряженной работы команды инженеров. Благодаря ИИ-системам нам удалось сократить сроки разработки в несколько раз и получить чип с беспрецедентными характеристиками".

Согласно предварительным данным, Exynos 2300 превосходит по производительности и энергоэффективности существующие 5-нм и 4-нм мобильные процессоры. Новинка обладает на 20% более высокой вычислительной мощностью и на 30% меньшим энергопотреблением по сравнению с предшественниками. Это достигнуто за счет продвинутой архитектуры и оптимизации схемотехники, выполненной с помощью ИИ-алгоритмов.

Особенностью Exynos 2300 также стала возможность самообучения и адаптации в процессе эксплуатации. Встроенные нейросетевые модули позволяют чипу анализировать свою работу и вносить изменения в микроархитектуру для повышения производительности и энергоэффективности в зависимости от текущих задач и условий использования.

"Exynos 2300 - это первый в мире мобильный процессор, который способен к самостоятельному усовершенствованию, - отметил Ким Ки Нам. - Он может адаптироваться к различным приложениям и сценариям использования, обеспечивая оптимальные характеристики в каждом случае. Это принципиально новый подход к проектированию микрочипов".

Помимо передовых вычислительных возможностей, 3-нм чип Exynos 2300 обладает улучшенными функциями обработки изображений, поддержкой высокоскоростных сетей 5G и AI-ускорителями для задач машинного обучения.