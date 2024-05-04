SK hynix анонсировала SSD емкостью 300 Тбайт для центров обработки данных и систем искусственного интеллекта.

Компания SK hynix, ведущий мировой производитель полупроводниковой памяти, на прошедшей пресс-конференции представила ряд инновационных разработок, призванных удовлетворить растущие потребности центров обработки данных (ЦОД) и систем искусственного интеллекта (ИИ). Среди анонсированных продуктов особое внимание привлек твердотельный накопитель (SSD) с впечатляющей емкостью 300 терабайт.

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Этот гигантский SSD станет частью продуктов и технологий SK hynix, ориентированных на сегмент высокопроизводительных вычислений. Спрос на хранилища данных сверхвысокой емкости стремительно растет. Новый 300-терабайтный SSD от SK hynix призван ответить на этот вызов, предлагая беспрецедентную плотность хранения данных в компактном форм-факторе.

"Мы рады представить наш новый SSD емкостью 300 Тбайт, который устанавливает новый стандарт для отрасли," – заявил представитель SK hynix. "Эта разработка подчеркивает нашу приверженность инновациям и стремление предоставлять передовые решения, отвечающие меняющиеся потребности рынков центров обработки данных и искусственного интеллекта".

SK hynix продолжает инвестировать в исследования и разработки, стремясь создавать передовые решения для хранения и обработки данных, которые будут определять будущее индустрии.