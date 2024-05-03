Google начала развертывание сети Find My Device (FMD) в США и Канаде, позволяющей отслеживать местоположение потерянных смартфонов, планшетов и других устройств на базе Android. Сервис использует зашифрованные данные о местоположении других гаджетов поблизости.

В начале апреля Google начала развертывание своей новой сети поиска устройств Find My Device (FMD) в США и Канаде. Компания проинформировала пользователей Android в этих странах о запуске сервиса по электронной почте.

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Find My Device представляет собой систему для отслеживания местоположения потерянных или украденных гаджетов на базе Android. На первом этапе она будет работать с смартфонами и планшетами, однако в дальнейшем к ней планируется подключить и Bluetooth-метки для поиска других вещей.

Согласно сообщению Google, FMD использует зашифрованные данные о местоположении других устройств Android поблизости для определения приблизительных координат потерянного гаджета. При этом компания заверяет, что вся информация обрабатывается с соблюдением строгих мер безопасности и конфиденциальности.

Чтобы воспользоваться новой функцией, владельцу потерянного устройства необходимо будет войти в свою учетную запись Google и активировать FMD. После этого на карте отобразится примерное местоположение смартфона или планшета. Если гаджет окажется в зоне действия сети, его точные координаты можно будет узнать с высокой точностью.

Аналогичная система уже давно работает в экосистеме Apple под названием "Найти" (Find My). Она позволяет отслеживать айфоны, айпады, ноутбуки Mac и другие устройства компании с привязкой к Apple ID.

Запуск FMD от Google призван обеспечить дополнительную защиту для пользователей Android и упростить процесс поиска утерянных гаджетов. По мере развития сети ожидается подключение новых стран и расширение функциональности сервиса.