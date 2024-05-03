Компания Asus выпускает первые на рынке двухвентиляторные модели Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX в своем фирменном исполнении Dual, обеспечивая эффективное охлаждение и стабильную работу.

Компания Asus, один из ведущих производителей видеокарт, объявляет о выпуске первых на рынке двухвентиляторных моделей Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX в своем фирменном исполнении Dual. Это становится особенно значимым, учитывая, что некоторые производители сокращают свои бизнес-операции с графикой Radeon.

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AMD выпустила видеокарты Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX более полутора лет назад, и с тех пор эти модели стали одними из самых популярных на рынке. Они предлагают высокую производительность и передовые технологии, что делает их идеальными для игроков и энтузиастов.

Asus Dual Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX оснащены двумя вентиляторами, что обеспечивает эффективное охлаждение и стабильную работу даже при высоких нагрузках. Это позволяет пользователям полностью раскрыть потенциал видеокарт и наслаждаться плавной и безупречной игровой производительностью.

Кроме того, эти модели Dual Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX также обладают элегантным дизайном, который станет прекрасным дополнением к любой игровой системе. Они оснащены RGB-подсветкой, которая позволяет настроить внешний вид карты под свои предпочтения.

Asus Dual Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX уже доступны для покупки в официальных магазинах Asus и партнерских розничных точках. Компания гарантирует высокое качество продукции и предоставляет стандартную гарантию на свои видеокарты.

С выпуском этих двухвентиляторных моделей Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX в фирменном исполнении Dual, Asus продолжает подтверждать свою репутацию надежного и инновационного производителя видеокарт. Эти новинки обещают стать отличным выбором для тех, кто ищет высокопроизводительные и стильные видеокарты Radeon.