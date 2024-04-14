Глава дипломатической службы ЕС объявил о проведении внеочередной видеоконференции министров иностранных дел. Повестка дня: обсуждение ситуации на Украине, координация действий ЕС, гуманитарная помощь и дальнейшие шаги.

Главы МИД стран Европейского союза соберутся во вторник на внеочередную встречу в формате видеоконференции. Об этом сообщил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.





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На повестке дня – целый ряд насущных вопросов, требующих срочного внимания и скоординированных действий. Первый и самый актуальный вопрос – ситуация вокруг Украины. ЕС стремится продемонстрировать единство и решимость в поддержке Украины. Министры, вероятно, обсудят возможные дополнительные санкции и меры по усилению безопасности союзников по ЕС на восточном фланге.

Еще одним важным пунктом повестки станет ситуация в Израиле и секторе Газа. Конфликт, вспыхнувший в мае, привел к многочисленным жертвам и разрушениям. ЕС стремится играть активную роль в урегулировании этого конфликта и будет обсуждать возможные пути поддержки усилий по достижению устойчивого перемирия и возобновлению мирных переговоров.

Внеочередная встреча также уделит внимание отношениям с Китаем. Недавний саммит ЕС-Китай не принес значительного прогресса в ключевых вопросах, таких как права человека, торговля и инвестиции. Министры, вероятно, обсудят стратегию ЕС в отношении Китая, включая возможные меры по защите европейских интересов и ценностей в контексте растущего влияния и уверенности Китая на мировой арене.

Наконец, на встрече будут рассмотрены вопросы, связанные с пандемией COVID-19, включая глобальные усилия по вакцинации и восстановлению экономики. ЕС играет активную роль в обеспечении справедливого распределения вакцин и будет обсуждать пути укрепления международного сотрудничества в борьбе с пандемией.

Внеочередная встреча глав МИД стран Евросоюза свидетельствует о решимости ЕС играть активную роль в решении актуальных глобальных проблем. ЕС стремится продемонстрировать свое единство и влияние в реагировании на кризисы, отстаивая свои ценности и интересы на мировой арене.