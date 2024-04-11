Атака на Запорожскую атомную электростанцию привлекла внимание МАГАТЭ и ООН. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность, назвав атаку "нарушением всех семи непреложных принципов ядерной безопасности".

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступит на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) - крупнейшей в Европе. Новость о том, что ЗАЭС стала мишенью в ходе вооруженного конфликта, вызвала тревогу по всему миру.

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выступил с заявлением, в котором говорится, что атака на Запорожскую АЭС "подчеркивает опасность ядерной катастрофы, которая может произойти в результате конфликта". Гутерриш призвал к прекращению любых военных действий в районе электростанции и к предоставлению доступа для персонала МАГАТЭ, чтобы они могли выполнять свои жизненно важные функции по поддержанию безопасности.

"Генеральный секретарь подчеркивает, что любая атака на ядерные объекты, противоречащая нормам международного права, является суицидальной. МАГАТЭ также заявило, что атака нарушает все семь непреложных принципов ядерной безопасности, которые были согласованы всеми странами - членами организации", - сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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По словам Рафаэля Гросси, обстрел ЗАЭС стал "красной линией, которую нельзя пересекать". В своем заявлении он отметил: "Я крайне обеспокоен ситуацией на крупнейшей атомной электростанции. Обстрел, который произошел вчера вечером, ставит под угрозу безопасность этого ядерного объекта. Любая военная деятельность, ставящая под угрозу безопасность ядерных объектов, совершенно неприемлема и должна быть предотвращена любой ценой. Мы должны обеспечить, чтобы ничего подобного не произошло снова".



МАГАТЭ подчеркивает, что атака на ЗАЭС могла привести к выбросу радиоактивных материалов в атмосферу, что грозит катастрофическими последствиями для населения и окружающей среды. Эксперты агентства отмечают, что даже если реакторы и не пострадали напрямую, существует риск повреждения вспомогательных систем, необходимых для обеспечения их безопасной работы.



"Это был бы худший сценарий, который мы пытаемся предотвратить, - сказал Гросси. - Я продолжаю консультации с Украиной и другими сторонами, предлагая свое содействие в обеспечении безопасности и защиты ядерных объектов в стране. МАГАТЭ готово оказать немедленную помощь, как только стороны конфликта достигнут соглашения о рамках для обеспечения безопасности ядерных объектов".



В преддверии заседания Совета Безопасности ООН мировые лидеры выразили свою глубокую обеспокоенность ситуацией вокруг ЗАЭС. Президент США заявил, что атака на атомную электростанцию "нарушает основные принципы безопасности" и может привести к "катастрофе для России, Украины и всей Европы". Лидеры Франции, Германии и других европейских стран также призвали к деэскалации ситуации и обеспечению безопасности ЗАЭС.



Заседание Совбеза ООН 15 апреля станет ключевым моментом в оценке рисков и поиске путей предотвращения ядерной катастрофы. МАГАТЭ, которое играет центральную роль в обеспечении ядерной безопасности, будет настаивать на доступе к ЗАЭС для своих инспекторов, чтобы оценить ущерб и помочь обеспечить безопасность объекта.