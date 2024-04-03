Компания KleiinVision из Словакии продала ограниченную лицензию на производство летающих автомобилей китайской компании Hebei Jianxin Flying Car Technology. Это соглашение позволит китайской компании производить и распространять технологию летающих автомобилей в рамках определенного географического региона. Хотя финансовые детали сделки не разглашаются, разработка прототипа обошлась KleiinVision в 2,3 млн долларов.

Словацкая компания KleinVision продала ограниченную лицензии на производство своей революционной технологии летающих автомобилей китайской компании Hebei Jianxin Flying Car Technology.

Инновационная технология KleinVision разрабатывалась в течение нескольких лет, и компания инвестировала значительные 2,3 миллиона долларов в создание прототипа. Летающий автомобиль, получивший название «AirCar», является уникальным транспортным средством, которое может превратиться из пригодного к эксплуатации автомобиля в самолет за считанные минуты. Эта революционная технология может значительно сократить время в пути и произвести революцию в том, как мы добираемся до работы.

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Соглашение между KleinVision и Hebei Jianxin Flying Car Technology позволит китайской компании производить и распространять летающий автомобиль в определенном географическом регионе. Хотя финансовые детали сделки не разглашаются, ясно, что это партнерство представляет собой значительный шаг вперед как для компаний, так и для отрасли в целом.

Hebei Jianxin Flying Car Technology, дочерняя компания Hebei Jianxin Group, является ведущей компанией в области технологий летающих автомобилей в Китае. Компания активно участвует в исследованиях и разработках летающих автомобилей и в последние годы добилась значительных успехов. Приобретение лицензии у KleinVision позволит Hebei Jianxin Flying Car Technology расширить ассортимент своей продукции и укрепить свои позиции в качестве лидера на китайском рынке.

Технология Flying Car, разработанная компанией KleinVision, уже прошла успешные тестовые полеты и получила положительные отзывы экспертов отрасли. Машина оснащена двигателем BMW и может развивать скорость до 200 км/ч в режиме полета. AirCar также может трансформироваться в пригодный к эксплуатации автомобиль всего за 3 минуты, что делает его универсальным и удобным вариантом передвижения.

Ожидается, что партнерство между KleinVision и Hebei Jianxin Flying Car Technology окажет значительное влияние на транспортную отрасль Китая. Технология летающих автомобилей может уменьшить пробки на дорогах, сократить время в пути и повысить общую эффективность перевозок. Ожидается, что соглашение также создаст новые рабочие места и будет стимулировать экономический рост в регионе.