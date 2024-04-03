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KleiinVision продала Китаю лицензию на производство летающих автомобилей
Компания KleiinVision из Словакии продала ограниченную лицензию на производство летающих автомобилей китайской компании Hebei Jianxin Flying Car Technology. Это соглашение позволит китайской компании производить и распространять технологию летающих автомобилей в рамках определенного географического региона. Хотя финансовые детали сделки не разглашаются, разработка прототипа обошлась KleiinVision в 2,3 млн долларов.

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Словацкая компания KleinVision продала ограниченную лицензии на производство своей революционной технологии летающих автомобилей китайской компании Hebei Jianxin Flying Car Technology.

Инновационная технология KleinVision разрабатывалась в течение нескольких лет, и компания инвестировала значительные 2,3 миллиона долларов в создание прототипа. Летающий автомобиль, получивший название «AirCar», является уникальным транспортным средством, которое может превратиться из пригодного к эксплуатации автомобиля в самолет за считанные минуты. Эта революционная технология может значительно сократить время в пути и произвести революцию в том, как мы добираемся до работы.

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Соглашение между KleinVision и Hebei Jianxin Flying Car Technology позволит китайской компании производить и распространять летающий автомобиль в определенном географическом регионе. Хотя финансовые детали сделки не разглашаются, ясно, что это партнерство представляет собой значительный шаг вперед как для компаний, так и для отрасли в целом.

Hebei Jianxin Flying Car Technology, дочерняя компания Hebei Jianxin Group, является ведущей компанией в области технологий летающих автомобилей в Китае. Компания активно участвует в исследованиях и разработках летающих автомобилей и в последние годы добилась значительных успехов. Приобретение лицензии у KleinVision позволит Hebei Jianxin Flying Car Technology расширить ассортимент своей продукции и укрепить свои позиции в качестве лидера на китайском рынке.

Технология Flying Car, разработанная компанией KleinVision, уже прошла успешные тестовые полеты и получила положительные отзывы экспертов отрасли. Машина оснащена двигателем BMW и может развивать скорость до 200 км/ч в режиме полета. AirCar также может трансформироваться в пригодный к эксплуатации автомобиль всего за 3 минуты, что делает его универсальным и удобным вариантом передвижения.

Ожидается, что партнерство между KleinVision и Hebei Jianxin Flying Car Technology окажет значительное влияние на транспортную отрасль Китая. Технология летающих автомобилей может уменьшить пробки на дорогах, сократить время в пути и повысить общую эффективность перевозок. Ожидается, что соглашение также создаст новые рабочие места и будет стимулировать экономический рост в регионе.

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