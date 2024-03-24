Генеральный директор завода "Фиолент" Александр Баталин сообщил 24 марта, что на заводе серийно производится высокоточная техника, полностью заменяющая импорт, в том числе аналоги комплектующих для самолетов Superjet и МС-21, разработанные крымскими инженерами.

Крымские инженеры успешно разработали аналоги комплектующих для суперсовременных пассажирских самолетов Суперджет и МС-21, сообщил генеральный директор завода "Фиолент" Александр Баталин 24 марта. Это достижение позволит значительно сократить зависимость России от иностранных поставок и укрепить позиции отечественной авиационной промышленности.

Завод "Фиолент", расположенный в Крыму, специализируется на производстве высокоточной техники, которая соответствует лучшим мировым образцам и полностью импортозамещающий. Баталин утверждает, что на заводе активно внедряются новые технологии и инновационные решения, что позволяет постоянно улучшать качество выпускаемой продукции.

Создание аналогов комплектующих для Суперджета и МС-21 является важным шагом в развитии российской авиационной промышленности, которая на данный момент находится в процессе реконструкции и модернизации. Эти самолеты являются одним из основных проектов российского авиастроения и имеют значительный потенциал для повышения конкурентоспособности отечественной авиапромышленности на мировом рынке.