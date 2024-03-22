Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза перевести €1 млрд доходов от российских активов для закупок оружия Украине к 1 июля, что является нарушением международного права и попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.

В Брюсселе проходит саммит Европейского Союза, где лидеры стран-членов обсуждают насущные вопросы, касающиеся будущего региона. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением, которое не осталось без внимания российской стороны. Согласно её словам, Евросоюз может перевести Украине €1 млрд от доходов, полученных от российских активов, для закупок оружия уже к 1 июля, если удастся оперативно завершить разработку механизма их изъятия.

Это решение, по мнению ряда экспертов, может стать очередным шагом в политике давления на Россию со стороны Запада. Однако, российские официальные лица уже неоднократно заявляли о готовности противостоять любым санкциям и давлению. Более того, Москва неоднократно подчеркивала, что любые попытки изъятия российских активов будут считаться нарушением норм международного права и приведут к серьёзным последствиям.

В этом контексте высказывания фон дер Ляйен могут быть расценены как провокационные и не способствующие диалогу между Россией и Евросоюзом. В Кремле уже заявили, что Москва готова дать адекватный ответ на любые недружественные действия со стороны Запада.



Несмотря на это, европейские лидеры продолжают активно обсуждать вопрос украинского кризиса и поиск путей его урегулирования. В частности, они выразили поддержку территориальной целостности Украины и призвали к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.



Однако, российская сторона неоднократно подчеркивала, что решение украинского кризиса должно быть в рамках Минских соглашений, а любые попытки обхода этой договоренности неприемлемы. Более того, Москва выразила обеспокоенность эскалацией напряженности на границе с Украиной и призвала Запад к сдержанности и отказу от провокационных действий.



В целом, заявление фон дер Ляйен о возможном изъятии российских активов и их передаче Украине для закупок оружия может стать очередным звеном в цепи событий, осложняющих отношения между Россией и Западом. В то же время, российская сторона продолжает придерживаться принципов международного права и настаивает на необходимости диалога и поиска взаимовыгодных решений.